Зберігся неушкодженим: у Польщі пошуковець знайшов рідкісний артефакт (фото)

Біля польського міста Ілави історик виявив середньовічну бутероль. Як зазначають дослідники, артефакт зберігся до наших часів неушкодженим, що робить знахідку винятково рідкісною.

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Польський пошуковець Міхал Млотек знайшов рідкісний артефакт — середньовічну бутероль для піхов меча. Про артефакт, знайдений за допомогою металошукача біля Ілави, негайно повідомили Ельблонзьке відділення Воєводського управління охорони пам'яток, пише Heritage Daily.

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Млотек описав знахідку як винятково рідкісну, яка заслуговує на увагу своїм неушкодженим станом і витонченим орнаментом. Згідно із заявою вчених, артефакт міг належати воїну з балтійських племен Пруссії. Експерти оцінюють його вік приблизно в 1000 років, що відносить його до раннього середньовіччя, коли регіон був частиною Старої Пруссії.

Історичні джерела вперше згадують Стару Пруссію у IX столітті нашої ери, хоча цей термін набув широкого вжитку в XI столітті. На відміну від централізованих королівств, прусські племена функціонували як децентралізована конфедерація близько десяти кланів, кожен з яких був названий на честь свого територіального розташування.

Млотек, історик, що спеціалізується на місцевій спадщині, пояснив, що бутероль мала як функціональне, так і символічне значення. Артефакт зміцнював піхви та водночас слугував знаком високого соціального статусу. Декоративні елементи з германськими мотивами свідчать про те, що знахідка прикрашала престижну зброю, яка асоціювалася з елітним воїном, відображаючи племінну роль і соціальний статус власника.

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Зараз ведуться роботи, щоб додати артефакт до колекцій Музею в Оструді. Археолог Лукаш Щепанський зазначив, що у разі придбання, це буде вже п'ятий артефакт такого типу у фондах музею.

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