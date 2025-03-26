Сохранился невредимым: в Польше поисковик нашел редкий артефакт (фото)

Возле польского города Илавы историк обнаружил средневековую бутероль. Как отмечают исследователи, артефакт сохранился до наших дней неповрежденным, что делает находку исключительно редкой.

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Польский поисковик Михал Млотек нашел редкий артефакт — средневековую бутероль для ножен меча. Об артефакте, найденном с помощью металлоискателя возле Илавы, немедленно сообщили Эльблонзькому отделению Воеводского управления охраны памятников, пишет Heritage Daily.

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Млотек описал находку как исключительно редкую, заслуживающую внимания своим неповрежденным состоянием и изящным орнаментом. Согласно заявлению ученых, артефакт мог принадлежать воину из балтийских племен Пруссии. Эксперты оценивают его возраст примерно в 1000 лет, что относит его к раннему средневековью, когда регион был частью Старой Пруссии.

Исторические источники впервые упоминают Старую Пруссию в IX веке нашей эры, хотя этот термин стал широко употребляться в XI веке. В отличие от централизованных королевств, прусские племена функционировали как децентрализованная конфедерация около десяти кланов, каждый из которых был назван в честь своего территориального расположения.

Млотек, историк, специализирующийся на местном наследии, объяснил, что бутероль имела как функциональное, так и символическое значение. Артефакт укреплял ножны и одновременно служил знаком высокого социального статуса. Декоративные элементы с германскими мотивами свидетельствуют о том, что находка украшала престижное оружие, которое ассоциировалось с элитным воином, отражая племенную роль и социальный статус владельца.

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Сейчас ведутся работы, чтобы добавить артефакт в коллекции Музея в Оструде. Археолог Лукаш Щепанский отметил, что в случае приобретения, это будет уже пятый артефакт такого типа в фондах музея.

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