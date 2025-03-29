Подливала токсины в чай: уборщица месяцами травила коллегу на работе

56-летнюю гражданку Польши обвиняют в том, что она систематически добавляла токсичные вещества в напитки своей 51-летней коллеги. По данным местных медиа, две женщины просто не любили друг друга.

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Об этом пишет издание Onet Warsaw.

Жертва, имя которой не разглашается из соображений конфиденциальности, начала испытывать серьезные недомогания несколько месяцев назад. Сначала она думала, что боль в желудке вызвана стрессом и перегрузкой, но со временем состояние ухудшилось. В конце концов, женщина обратилась в больницу для обследования, где ей диагностировали повреждение организма токсичными веществами.

Анализируя свой рацион, пациентка вспомнила утренний чай на работе, который имел очень странный вкус. В течение многих лет у нее были споры с коллегами, но она никогда не думала, что кто-то из них пойдет на такой отчаянный шаг как отравление.

Обращение в полицию

Уборщица пошла в местное отделение полиции, чтобы сообщить о своих подозрениях. Там развели руками. Мол, ничего не могут сделать, основываясь только на догадках, и попросили предоставить веские доказательства.

Анализируя свой рацион, женщина вспомнила утренний чай на работе, который имел очень странный вкус Фото: Unsplash

Проверка чашки чая на содержание токсичных веществ не помогла бы, поскольку это еще не означает, что ее кто-то отравил. Именно поэтому женщина решила установить в помещении скрытую камеру. Вскоре она узнала, что одна из коллег, 56-летняя полька, распыляла чистящее средство в ее напитки.

Вместо того, чтобы противостоять злоумышленнице, она несколько дней фиксировала преступление, а затем передала доказательства полиции. Через несколько часов 56-летнюю уборщицу арестовали вместе с другой 68-летней женщиной, с которой та общалась по телефону во время отравления напитков. Собеседница призналась, что знала о систематическом отравлении, но не говорила об этом жертве.

Правоохранители продолжают расследование, подозревая, что к делу могут быть причастны и другие лица.

Причина отравления

Варшавская полиция еще не раскрыла причину систематических отравлений, но по данным источников, на которые ссылаются польские медиа, две женщины просто не любили жертву, которая, очевидно, занимала чуть более высокую должность в компании, где они работали, и хотели избавиться от нее.

Главная фигурантка уголовного производства рискует просидеть за решеткой до 20 лет, тогда как ее подруге грозит 3 года тюрьмы за молчание.

Напомним, один человек рассказал, как его уволили после бессонной й ночи. Он работал без отдыха, чтобы завершить проект, который ему поручил технический директор компании. На следующее утро руководитель пригласил его на встречу с генеральным директором и сообщил, что им больше не нужны его услуги.