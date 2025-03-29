Підливала токсини в чай: прибиральниця місяцями труїла колегу на роботі

56-річну громадянку Польщі звинувачують в тому, що вона систематично додавала токсичні речовини у напої своєї 51-річної колеги. За даними місцевих медіа, дві жінки просто не любили одна одну.

Related video

Про це пише видання Onet Warsaw.

Жертва, ім'я якої не розголошується з міркувань конфіденційності, почала відчувати серйозні нездужання кілька місяців тому. Спочатку вона думала, що біль у шлунку спричинений стресом і перевантаженням, але з часом стан погіршився. Зрештою, жінка звернулася в лікарню для обстеження, де їй діагностували пошкодження організму токсичними речовинами.

Аналізуючи свій раціон, пацієнтка пригадала ранковий чай на роботі, який мав дуже дивний смак. Протягом багатьох років у неї були суперечки з колегами, але вона ніколи не думала, що хтось із них піди на такий відчайдушний крок як отруєння.

Звернення до поліції

Прибиральниця пішла до місцевого відділення поліції, щоб повідомити про свої підозри. Там розвели руками. Мовляв, нічого не можуть зробити, ґрунтуючись лише на здогадках, й попросили надати вагомі докази.

Аналізуючи свій раціон, жінка пригадала ранковий чай на роботі, який мав дуже дивний смак Фото: Unsplash

Перевірка чашки чаю на вміст токсичних речовин не допомогла б, оскільки це ще не означає, що її хтось отруїв. Саме тому жінка вирішила встановити у приміщенні приховану камеру. Невдовзі вона дізналася, що одна з колег, 56-річна полька, розпилювала засіб для чищення в її напої.

Замість того, щоб протистояти зловмисниці, вона кілька днів фіксувала злочин, а потім передала докази поліції. Через кілька годин 56-річну прибиральницю заарештували разом з іншою 68-річною жінкою, з якою та спілкувалась телефоном під час отруєння напоїв. Співрозмовниця зізналася, що знала про систематичне отруєння, але не говорила про це жертві.

Правоохоронці продовжують розслідування, підозрюючи, що до справи можуть бути причетні й інші особи.

Причина отруєння

Варшавська поліція ще не розкрила причину систематичних отруєнь, але за даними джерел, на які посилаються польські медіа, дві жінки просто не любили жертву, яка, очевидно, займала трохи вищу посаду в компанії, де вони працювали, і хотіли позбутися її.

Головна фігурантка кримінального провадження ризикує просидіти за ґратами до 20 років, тоді як її подрузі загрожує 3 роки в'язниці за мовчання.

Нагадаємо, один чоловік розказав, як його звільнили після безсонної ночі. Він працював без відпочинку, щоб завершити проєкт, який йому доручив технічний директор компанії. Наступного ранку керівник запросив його на зустріч з генеральним директором й повідомив, що їм більше не потрібні його послуги.