Чоловіка звільнили з роботи одним днем: він мав усі паролі й тонко помстився

Працівникові не запропонували ані вихідної допомоги, ані двотижневого терміну для закриття всіх справ. Йому дали всього кілька годин, щоб ввести у курс справ новачка й передати всі паролі.

Related video

Чоловік розповів, як його звільнили після безсонної ночі, коли він працював понаднормово, щоб завершити важливий проєкт, який йому доручив технічний директор компанії. Наступного ранку керівник запросив його на зустріч з генеральним директором й повідомив, що їм більше не потрібні його послуги. Деталями цього випадку він поділився у Reddit, зібравши тисячі вподобайок і сотні коментарів.

Працівникові не запропонували ані вихідної допомоги, ані двотижневого терміну для закриття всіх справ і пошуку нової роботи. Йому дали всього кілька годин, щоб ввести у курс справ новачка й передати йому всі логіни та паролі.

Працював понаднормово

"Ви знали, що звільните мене сьогодні, але змусили працювати допізна вчора?" — здивувався чоловік, але у відповідь було лише мовчання. За тиждень він знайшов нову роботу, але керівництво компанії продовжувало надсилати йому електронні листи з проханням про допомогу з паролями.

Чоловік розповів, як його звільнили після безсонної ночі, коли він працював понаднормово Фото: Unsplash

Цей пост викликав шквал коментарів, більшість користувачів мережі підтримала таке рішення працівника.

"Вони знали про звільнення і просто вирішили використати вас";

"Це було абсолютно нечесно";

"Якщо їм потрібна допомога, скажіть, щоб найняли вас як консультанта на ваших умовах";

"Без вихідної допомоги? Та пішли вони, я б зробив так само".

Хто має рацію

Стефані Алстон, експертка з кар'єри та генеральна директорка рекрутингової агенції Black Girl Group, розповіла Newsweek, що в цьому випадку зрозуміло, хто винен.

"Очевидно, що неправа компанія. Очікувати від працівника завершення критично важливого проєкту, а потім звільнити його без попередження, вихідної допомоги чи перехідного періоду — це погана ділова практика і просто нечесно. Працівник мав повне право піти, а компанія сама поставила себе у вразливе становище, не забезпечивши належну передачу інформації перед прийняттям рішення про звільнення", — зазначала вона.

На думку Алстон, питання щодо того, чи повинен чоловік передавати інформацію, про яку просить колишній роботодавець, досить складне.

"З етичної позиції, працівник не може через свою злість приховувати інформацію, що належить компанії, але юридично, якщо він уже не є їхнім співробітником, той і не зобов'язаний надавати підтримку, якщо інше не передбачено в контракті", — резюмує експертка.

Нагадаємо, раніше 39-річна мільйонерка Бернадетт Джой сформувала 3 ключові звички, які дозволили їй розвивати свої сильні сторони, примножувати багатство та досягати успіху.

А от колишній банківський працівник Кріс Бан з Великої Британії, якого звільнили з роботи у 21-річному віці, піднявся на ноги й став мільйонером. Чоловік дав собі слово, що більше ніколи не буде найманим працівником.