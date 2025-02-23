Мужчину уволили с работы одним днем: он имел все пароли и тонко отомстил

Работнику не предложили ни выходного пособия, ни двухнедельного срока для закрытия всех дел. Ему дали всего несколько часов, чтобы ввести в курс дел новичка и передать все пароли.

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Мужчина рассказал, как его уволили после бессонной ночи, когда он работал сверхурочно, чтобы завершить важный проект, который ему поручил технический директор компании. На следующее утро руководитель пригласил его на встречу с генеральным директором и сообщил, что им больше не нужны его услуги. Деталями этого случая он поделился в Reddit, собрав тысячи лайков и сотни комментариев.

Работнику не предложили ни выходного пособия, ни двухнедельного срока для закрытия всех дел и поиска новой работы. Ему дали всего несколько часов, чтобы ввести в курс дел новичка и передать ему все логины и пароли.

Работал сверхурочно

"Вы знали, что уволите меня сегодня, но заставили работать допоздна вчера?" — удивился мужчина, но в ответ было только молчание. Через неделю он нашел новую работу, но руководство компании продолжало присылать ему электронные письма с просьбой о помощи с паролями.

Мужчина рассказал, как его уволили после бессонной ночи, когда он работал сверхурочно Фото: Unsplash

Этот пост вызвал шквал комментариев, большинство пользователей сети поддержало такое решение работника.

"Они знали об увольнении и просто решили использовать вас";

"Это было абсолютно нечестно";

"Если им нужна помощь, скажите, чтобы наняли вас как консультанта на ваших условиях";

"Без выходного пособия? Да пошли они, я бы сделал так же".

Кто прав

Стефани Алстон, эксперт по карьере и генеральный директор рекрутингового агентства Black Girl Group, рассказала Newsweek, что в этом случае понятно, кто виноват.

"Очевидно, что неправа компания. Ожидать от работника завершения критически важного проекта, а затем уволить его без предупреждения, выходного пособия или переходного периода — это плохая деловая практика и просто нечестно. Работник имел полное право уйти, а компания сама поставила себя в уязвимое положение, не обеспечив надлежащую передачу информации перед принятием решения об увольнении", — отмечала она.

По мнению Алстон, вопрос о том, должен ли мужчина передавать информацию, о которой просит бывший работодатель, довольно сложный.

"С этической позиции, работник не может из-за своей злости скрывать информацию, принадлежащую компании, но юридически, если он уже не является их сотрудником, тот и не обязан оказывать поддержку, если иное не предусмотрено в контракте", — резюмирует эксперт.

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