Сделала себя сама: 39-летняя миллионерша назвала 3 привычки, которые ведут к богатству

Бернадетт Джой описала стратегию пассивного дохода: приложив усилия один раз в начале, вы получаете выгоду в долгосрочной перспективе.

39-летняя миллионерша Бернадетт Джой, автор подкаста Crush Your Money Goals, около десяти лет работала HR-менеджером. За эти годы женщина сформировала 3 ключевые привычки, которые позволили ей развивать свои сильные стороны, приумножать богатство и достигать успеха. Об этом пишет издание Make It.

Открыто говорить о достижениях

LinkedIn — идеальное место для документирования достижений, поскольку эта деловая социальная сеть является публичной, тогда как резюме и рекомендательные письма — частными. Джой советует взять за привычку ежеквартально обновлять свой профиль, добавляя новые достижения, рассказывая о новых навыках и опыте. Это демонстрирует, что вы конкурентны на рынке труда и другие работодатели видят вас.

Заручаться похвалой других

"Позвольте другим людям петь вам дифирамбы. Тот факт, что кто-то нашел время, чтобы написать о вас что-то положительное, вызывает больше доверия. Это стратегический способ продемонстрировать, что вы замечательные. Но не ждите, когда это понадобится, а делайте на постоянной основе", — объясняет Бернадетт.

Женщина сформировала 3 ключевые привычки, которые позволили ей развивать свои сильные стороны Фото: Courtesy of Bernadette Joy

Сохранять энергию

"В 2016 году я начала выплачивать $72 тысячи студенческого кредита. Чтобы мотивировать себя, публиковала в Instagram фотографии наклеек на холодильник, чтобы отслеживать, как уменьшается мой долг, пока не осуществила последний платеж менее чем за год. После этого получала много отзывов от неравнодушных людей, которые были в похожей ситуации и хотели встретиться лично, чтобы узнать больше о моем подходе. В конце концов, наступил момент, когда таких встреч стало слишком много. Я почувствовала себя заезженной пластинкой, повторяя одну и ту же мантру снова и снова. Потом подумала, что можно записать ответы на те же вопросы и вместо того, чтобы не ходить на однотипные встречи, просто отправлять людям ссылку на подкаст", — рассказывает миллионерша.

Позже она так и сделала, запустив успешный авторский подкаст Crush Your Money Goals.

"Вы можете не быть создателем контента, но этот урок распределения времени и энергии все равно может быть полезным. В некотором смысле, это похоже на стратегию пассивного дохода. Приложив усилия один раз в начале, вы получаете выгоду в долгосрочной перспективе", — добавляет она.

Напомним, ранее известная британская шеф-повар и мать троих детей Надежда Хусейн призналась, что имеет так называемый "фонд побега" — собственные сбережения на черный день, о которых не знает ее муж Абдал. В целом эта сумма составляет около 200 тыс. фунтов стерлингов (10 млн грн).