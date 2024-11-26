Женщина в течение 30 лет втайне от мужа откладывала "заначку": теперь она миллионерша (фото)

По словам Надежды, у них с мужем есть общий счет, куда оба перечисляют деньги со своих заработных плат. Таким образом они оплачивают домашние расходы, в частности еду и коммунальные платежи.

Известная британская шеф-повар и мать троих детей Надежда Хусейн призналась, что имеет так называемый "фонд побега" — собственные сбережения на черный день, о которых не знает ее муж Абдал. В целом эта сумма составляет около 200 тыс. фунтов стерлингов (10 млн грн), пишет издание Daily Mail.

39-летняя женщина объяснила, что эти деньги пойдут на аренду или внесение депозита на приобретение собственного жилья, если ей придется по какой-то причине уехать из семейного дома.

Фонд побега

"Если так случится, что я не смогу работать в течение определенного времени, то не хочу зависеть от кого-то в удовлетворении своих базовых потребностей. Вы, наверное, предполагаете, что мой брак несчастлив, и я живу в ожидании, когда можно будет разорвать отношения, но это совсем не так. Мой муж щедрый, добродушный и вполне платежеспособный. Он делает меня очень счастливой уже более 30 лет", — объясняет британка.

Надежда Хусейн с мужем Фото: Daily Mail

Она убеждена, что "фонд побега" — это то, что кардинально укрепило их отношения.

"Вижу в этом огромный комплимент моему мужу, потому что я живу с ним, потому что так хочу, а не потому, что не имею другого выбора. Разве это не похвала после стольких лет совместной жизни?" — добавляет Надежда.

Совместный счет

По словам женщины, у них с мужем есть общий счет, куда оба перечисляют деньги со своих заработных плат. Таким образом они оплачивают общие домашние расходы, в частности еду и коммунальные платежи.

Кстати, различные опросы, проведенные финансовыми учреждениями на протяжении многих лет, показывают, что каждый пятый человек имеет собственную тайную заначку.

Надежда Хусейн — британский шеф-повар, автор и телеведущая. Она стала известной после победы в шестой серии программы BBC The Great British Bake Off в 2015 году.

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