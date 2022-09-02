Как вести бюджет и экономить на продуктах во время войны. Тонкости, уловки, лайфхаки

Фокус выяснил, из чего складывается основная нагрузка на семейный бюджет во время войны, на чем украинцы экономят и как выживают в условиях падения доходов, инфляции и девальвации в Украине.

Многие украинцы уже трижды в своей жизни сталкивались с существенным падением доходов в связи с внешними обстоятельствами непреодолимой силы. В их числе:

мировой финансовый кризис 2008-2009 годов

кризис 2014-2015 годов, вызванный началом российской агрессии

полномасштабная война с РФ в 2022 году

Каждый кризис вынуждал нас отказываться от привычного образа жизни и пересматривать структуру расходов и стратегию своих сбережений.

Бюджет выживания. На чем экономят украинцы во время войны

Основные расходы во время войны у большинства украинцев заметно изменились. Даже если семейный бюджет во время войны остался на уровне января 2022 года, что, увы, довольно нечасто, украинцы экономят деньги за счет вынужденного отказа от авиапутешествий и отдыха за границей и выделяют свободные средства на помощь ВСУ.

Например, IT-предприниматель из Киева рассказывает, что во время войны он сменил приоритеты в бизнесе, начал работать 24/7 над увеличением доходов и реализовал идеи, до которых раньше не доходили руки. Значительную часть своих доходов он направляет на поддержку ВСУ. То есть, когда есть потребность в адресной помощи на том или ином направлении, он просто берет еще больше работы.

"Отсутствие возможности путешествовать экономит нам львиную долю бюджета. Соответственно, вывод очень удивителен для нашего времени: пока мы не испытываем значительного дискомфорта", — делится впечатлениями супруга предпринимателя.

Однако большинству украинцев приходится туго затягивать пояса. Из перечня того, на что тратить деньги во время войны, у многих семей теперь вычеркнуты не только путешествия, но и рестораны, развлечения, деликатесы и т.д.

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"Дорогие сибасы, дорадо и лосось ушли в прошлое, свинину покупаю реже, но скорее, по причине намеренного снижения калорийности пищи. Борщ готовлю чаще – его цена почти не изменилась, а хватает на три дня", – рассказывает Фокусу киевлянка Юлия. Чтобы разнообразить свою жизнь, некоторые украинские семьи готовят дома национальные блюда разных стран и таким образом устраивают себе "гастротур", не выходя из собственной квартиры.

[ + – ] "Борщ готовлю чаще – его цена почти не изменилась, а хватает на три дня", – делится собеседница Фокуса Фото: Getty Images

Потребление кофе в городских кафе по 1-2 раза в день может существенно обременить семейный бюджет во время войны. К примеру, если двое взрослых ежедневно покупают кофе по 30 грн., за месяц на 60 чашек ароматного напитка они тратят 1800 грн. При этом, из 1 кг кофе в зернах дома можно приготовить более ста чашек напитка. Соответственно, если пить кофе дома, расходы на эту статью сокращаются в несколько раз.

Поэтому в список того, что покупать во время войны, стоит добавить:

кофе в зернах в упаковке по 1 кг (от 300 грн.)

электрическую или ручную кофемолку (от 300 грн.)

турку (джезву) для приготовления кофе (от 300 грн.) или кофемашину б/у (5-8 тыс. грн.)

Кроме HoReCa, под сокращение также попали такие статьи расходов как модная одежда, образование, услуги, страхование и т.д.

"Нам пришлось отказаться от КАСКО, страхования имущества, здоровья и жизни, частной школы для младшей дочери, репетитора для среднего сына. Расходы на развлечения, деликатесы, путешествия и одежду (кроме элементарного необходимого), снижены до исторического минимума", — рассказывает Фокусу самозанятая киевлянка Ольга.

Если обобщить, расходы во время войны опрошенные Фокусом украинцы пытаются уменьшить за счет следующих категорий:

путешествия

развлечения

рестораны

деликатесы

блюда из кулинарии

готовые полуфабрикаты

кофе в кафе

использование собственного авто

новая модная одежда

ремонт жилья

репетиторы и платное обучение

добровольное страхование

Однако если семейный бюджет во время войны подобные расходы особо не обременяют, ограничения не должны стать самоцелью. Ведь каждая израсходованная гривна поддерживает украинский бизнес, способствует сохранению рабочих мест и поступлению налогов в бюджет. Поскольку малый и средний бизнес тяжелее переживает кризис, чем крупные предприятия, для мелких предпринимателей такая поддержка выглядит более важной.

Что покупать во время войны. Чем сейчас запасаются украинцы

За последние полгода психические и физические силы украинцев истощаются, как и семейный бюджет во время войны. Поэтому обязательные расходы во время войны должны касаться поддержания здоровья.

Соответственно, в перечне того, на что тратить деньги во время войны необходимо, должны быть:

домашняя аптечка и запас на 1-2 месяца тех лекарств, которые употребляются постоянно

витамины

профилактические медицинские осмотры

профилактика и лечение острых и хронических заболеваний

абонемент в спортивное заведение

здоровая еда, свежие овощи и фрукты

"Во время войны я стараюсь лечить всех домашних от всего, на что раньше не обратила бы внимания, пока есть такая возможность", — рассказывает Ольга. Логика здесь проста — мы должны беречь здоровье сегодня, чтобы выдержать возможные испытания и сохранить форму для здоровой и счастливой жизни в послевоенном будущем.

В числе того, что покупать во время войны, также должно быть все, что способствует энергосбережению, альтернативному отоплению, автономности. Поэтому украинцы, которые проживают за городом, заранее закупают топливо для твердотопливных котлов, печей, электрогенераторов, а именно:

дрова

топливные пеллеты

топливные брикеты

сухой спирт или другие средства для разжигания огня

бензин или дизельное топливо для электрогенераторов

Жителям квартир стоит задуматься об экономии электроэнергии и покупать технику и лампочки для осветительных приборов лучшего класса энергопотребления — уровня А+++.

Продовольственные запасы также важны для украинцев.

"Мы вкладываем деньги в обеспечение максимально возможной автономности дома — отопление, освещение, интернет, связь, и делаем запасы продуктов, лекарств, средств гигиены и крепкого алкоголя", — продолжает Ольга.

[ + – ] Уже понятно, что отопительный сезон будет непростым. В числе того, что покупать во время войны, также должно быть все, что способствует энергосбережению, альтернативному отоплению, автономности

Примечательно, что во время войны возделывать огороды и заниматься домашней консервацией начали даже те семьи, которые не делали этого прежде. Опрошенные Фокусом рассказали о следующих домашних заготовках на зиму:

варенья, джемы и мармелады

консервированные овощи и фрукты

замороженные овощи и фрукты

сушеные овощи и фрукты

домашние вина, наливки, сидр

"Мы начали активно консервировать – ведь сейчас сезон и всего очень много. Больше замораживаем сезонных овощей и фруктов. То, что ранее покупали в супермаркетах, — сейчас делаем дома", — подтверждает киевлянка Вера.

В связи с увлечением украинцев домашней кулинарией, переработкой урожая и заготовками в список того, на что тратить деньги во время войны, можно добавить:

морозильную камеру (от 6 тыс. грн)

сушилку для овощей и фруктов (от 1,2 тыс. грн.)

соковыжималку (от 1 тыс. грн.)

вакуумные упаковщики для продуктов (от 300 грн.)

хлебопечку (от 2,5 тыс. грн.)

измельчители и блендеры (от 500 грн.)

закаточный ключ для консервации (от 300 грн.)

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В ответ на вопрос, как вести бюджет во время войны, опрошенные Фокусом семьи заявляют о необходимости более тщательного планирования и учета расходов.

"Теперь я хожу по магазину с калькулятором и заранее подсчитываю сумму, чтобы вписаться в установленный ежедневный лимит расходов. Раньше я этого не делала, поскольку мое финансовое положение и цены были относительно стабильны. Но мой бюджет во время войны уменьшился, а сумма среднего чека начала расти", — рассказывает Мария, офисная работница из Киева.

Живущая во Львове Екатерина добавляет, что во время войны она снова начала записывать расходы, чего не делала уже два года. Ведь раньше ее доходы и расходы были стабильны, а сейчас ситуация — сложно прогнозируемая.

"Я планирую свой рацион наперед, ведь приблизительно знаю, как собираюсь питаться, и могу рассчитать количество необходимых товаров на неделю и их стоимость", — продолжает собеседница Фокуса.

[ + – ] Основные расходы во время войны у большинства украинцев заметно изменились Фото: Getty Images

Многие украинские семьи начали практиковать закупки в недорогих гипермаркетах на неделю вперед, что помогает сэкономить на стоимости продуктов и нивелировать вероятность спонтанных покупок. Такой подход также выглядит целесообразным с учетом того, что во время воздушной тревоги магазины в Украине прекращают работу и без определенного запаса продовольствия есть риск остаться без ужина.

К примеру, Екатерина из Львова приобретает в ​​супермаркетах товары со скидкой, которые планирует готовить в течение 1-2 недель.

"Продукты теперь мы покупаем реже, но большими партиями. Раз в 1-2 недели начали выезжать на "Столичку" [рынок "Столичный" под Киевом] и закупаться мелким оптом на несколько соседских семей", — добавляет мать двоих детей, киевлянка Вера.

Планируя семейный бюджет во время войны, следует рассчитывать не только на розничные сети, но и на ярмарки и нерегулярную торговлю. Свежие овощи и фрукты и другие продукты питания там покупать может быть дешевле.

"Я люблю домашний творог, но в супермаркете его цена за кило достигает 120-150 грн. Чтобы сэкономить, я хожу на привокзальный рынок во Львове, где в полдень или ближе к вечеру фермеры делают полную распродажу продукции", — рассказывает Екатерина. Например, на днях девушка купила домашний нежирный сыр, идеальный для сырников, по 55 грн. за килограмм, поскольку продавец спешил домой и сделал распродажу. Тот сыр собеседница Фокуса разделила на части, чтобы каждой из них хватило на одну порцию сырников, и отправила в морозилку.

[ + – ] Планируя семейный бюджет во время войны, следует рассчитывать не только на розничные сети, но и на ярмарки и нерегулярную торговлю. Там дешевле Фото: Getty Images

Экономным украинцам также стоит обратить внимание на продуктовые сельскохозяйственные ярмарки, которые регулярно проходят в разных районах относительно безопасных городов. С их расписанием в столице можно ознакомиться на официальном портале Киева.

Жители приграничных западных регионов, в свою очередь, советуют закупать продукты в Польше, поскольку это, по их словам, и близко, и дешево, даже с учетом расходов на топливо.

Стоит добавить, что правильные экологические привычки сейчас не только способствуют сохранению окружающей среды, но и поддерживают семейный бюджет во время войны. К примеру, пакет в супермаркете стоит 4 грн., и приобретение двух пакетов в день выливается в дополнительные 250 грн. в месяц.

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"Я хожу в магазин и на рынок со своей тарой – эко-сумками, судочками для сыра и сметаны. Учитывая, что бабушки на рынке за баночку просят 10-15 грн, выходит заметная экономия", — подтверждает Екатерина.

Вместо бутилированной минеральной воды (ориентировочно 10 грн. на литр) можно покупать питьевую воду в автоматах (1 грн. на литр). Для сравнения: если ежедневно потреблять бутылку минералки 1,5 л, расходы в месяц составят почти 500 грн., при альтернативном варианте – около 45 грн.

Очень важно и вести контроль расходов. В частности, собирать чеки из супермаркета, записывать в специальный файл на смартфоне суммы расходов, а еще — обязательно проверять на кассе правильность сумм в кассовом чеке.

"Мы с мужем ездили за покупками, в чеке получилось 700 гривен, и что-то насторожило. Изучила чек — за сыр выбило на кассе 142 гривны, хотя реальная его стоимость с учетом скидки 50% — всего 35 гривен. Деньги вернули. Но хорошо, что я проверяю суммы в чеке", — рассказала киевлянка Евгения.

Финансы военного времени. Во что вкладывать деньги во время войны

Некоторые опрошенные Фокусом украинцы пытаются и во время войны делать сбережения. В основном, откладывают около 10% доходов. Однако собеседники жалуются, что предыдущие планы сбережений оказались проваленными, так как доходы во время войны существенно снизились.

На вопрос, как хранить деньги во время войны, опрошенные отвечают – в долларах США или евро. Предпочтение валюты, как средства сбережения, объясняется инфляцией гривны, которая в 2022 году существенно ускорилась, и низкими ставками по депозитам.

Красноречивый ответ на вопрос, стоит ли покупать доллар во время войны, дают цифры, обнародованные банками. После того, как украинцам разрешили покупать безналичный доллар по официальному курсу НБУ 36,6 USDUAH при условии размещения на депозит на три месяца, по информации телеграмм-канала соучредителя monobank Олега Гороховского, только за первые сутки после открытия такой возможности клиенты банка купили около $9 млн и банк заключил 11273 депозитных договоров.

Ставки по депозитным вкладам отстают от роста цен в Украине

Ставки по гривневым депозитам физлиц на 12 месяцев в крупнейших банках по объему активов

Банк Ставка* Приватбанк 6% Ощадбанк 6% Укрэксимбанк 13,5% Райффайзен Банк 8,5% Укргазбанк 13,75% Альфа Банк 14% ПУМБ 11% Укрсиббанк 0,5% ОТП Банк 5,5% Универсал Банк (monobank) 7%

Источник: сайты банков, данные на 31 августа 2022 года, *номинальная ставка, до вычета НДФЛ и военного сбора (всего 19,5%)

Увы, депозиты в гривне в крупнейших банках и близко не покрывают инфляцию. Например, в Приватбанке ставка по наиболее популярному депозиту на 12 месяцев составляет 6%. Соответственно, разместив в этом банке 100 тыс. грн. в конце срока с учетом налогов удастся заработать около 4,9 тыс. грн. Ведь доходность по депозитам, которую обещают банки, нужно уменьшать на 19,5% (налог на доходы физлиц — 18% и военный сбор 1,5%).

Если учесть инфляцию, которая в 2022 году по прогнозам НБУ ожидается около 31%, доходность депозита под 6% годовых будет отрицательная. То есть, с учетом инфляции депозит в 100 тыс. грн за год обесценится до 80,1 тыс. грн.

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