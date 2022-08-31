Полезные, недорогие и с длительным сроком хранения: какие продукты запасти на тяжелую зиму 2022

Будущая зима обещает быть очень сложной, поэтому стоит заранее позаботиться о стратегических запасах продуктов, чтобы пережить трудные времена.

Продолжающиеся военные действия, разрушенная инфраструктура, подорожание продуктов и перспективы тяжелой зимы заставляют все чаще задумываться о том, что мы будем есть зимой, как пережить тяжелое время и как оптимально подготовиться к холодам.

Вопрос продуктовых запасов для многих стоит как никогда остро, особенно для жителей оккупированных территорий. Однако и те, кто находится в относительной безопасности, все же предпочитают готовиться к трудным месяцам, закупая продукты с длительным сроком хранения, а также дешевые, но суперкалорийные продукты.

Фокус разбирался, как питаться зимой и какие полезные продукты для зимы стоит приобрести.

Как питаться зимой: особенности рациона

Рацион в холодное время года всегда более калориен, чем весной или летом. Это связано с тем, что зимой организм испытывает нехватку тепла и света, в результате чего замедляются обменные процессы, а также существенно уменьшается производство серотонина, гормона, отвечающего за эмоциональный фон человека. Отсюда – вялость, чувство постоянной усталости, угнетенное настроение. И без того непростое состояние усугубляют постоянный стресс, тревога, нарушение сна из-за военных действий или переживаний.

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Чтобы этого избежать или хотя бы минимизировать последствия, специалисты советуют повысить калорийность зимнего рациона на 15%. Это поможет сохранить силы и пережить сложное время.

Питание зимой должно быть макисмально сбалансированным: животные белки, достаточное количество жиров, углеводы, витамины, минеральные вещества. В пищу нужно включить злаки, цельнозерновые каши, например, овсянку, овощи и фрукты, молочные продукты.

В военное время далеко не все имеют возможность ежедневно покупать молоко, свежий хлеб и даже обычную питьевую воду, поэтому стоит хорошо продумать, какими продуктами можно запастись на длительный срок.

[ + – ] Из-за постоянного роста цен на продукты уже сейчас стоит подумать, что будем есть зимой, и сформировать запасы Фото: Rbc.ua

Полезные продукты для зимы: чем запастись в первую очередь

Главные требования к продуктам на зиму в военное время – их калорийность и срок хранения. Чем последний дольше, тем лучше. Как правило, в ожидании тяжелых времен люди разметают с полок магазинов крупы, соль, сахар, макароны, муку, растительное масло, тушенку и консервы. И в этом есть логика, поскольку перечисленные позиции действительно выручают.

Соль – один из главных стратегических продуктов и незаменимый минерал для организма. В герметически закупоренной посуде без доступа влаги она может храниться более двух лет, хотя на практике этот срок может быть гораздо больше. Йодированная соль хранится до 18 месяцев, после чего йод испаряется, а сама соль не теряет своих качеств.

– один из главных стратегических продуктов и незаменимый минерал для организма. В герметически закупоренной посуде без доступа влаги она может храниться более двух лет, хотя на практике этот срок может быть гораздо больше. Йодированная соль хранится до 18 месяцев, после чего йод испаряется, а сама соль не теряет своих качеств. Рис . Традиционно его срок хранения не превышает два года, однако шлифованый белый рис может храниться до 20 лет в герметичных контейнерах при температуре +4 и ниже. То же касается дикого риса, риса арборио, басмати, жасмин. А вот бурый рис портится.

. Традиционно его срок хранения не превышает два года, однако шлифованый белый рис может храниться до 20 лет в герметичных контейнерах при температуре +4 и ниже. То же касается дикого риса, риса арборио, басмати, жасмин. А вот бурый рис портится. Фасоль, чечевица и другие бобовые . Этот продукт является хорошим заменителем мяса. Фасоль богата на калории (энергетическая ценность – 200-300 ккал) и углеводы. Употребеление бобовых вместо большого количества красного мяса поможет уменьшить количество жира без потери калорий. Радует и долговечность бобовых. По результатам исследований, их питательные и вкусовые качества сохраняются на протяжении 30-50 лет. Главное – правильная заготовка и хранение в соответствующих условиях (сухое, прохладное место).

. Этот продукт является хорошим заменителем мяса. Фасоль богата на калории (энергетическая ценность – 200-300 ккал) и углеводы. Употребеление бобовых вместо большого количества красного мяса поможет уменьшить количество жира без потери калорий. Радует и долговечность бобовых. По результатам исследований, их питательные и вкусовые качества сохраняются на протяжении 30-50 лет. Главное – правильная заготовка и хранение в соответствующих условиях (сухое, прохладное место). Сухое молоко . В условиях нехватки продуктов и невозможности их купить из-за отсутствия таковых, неплохо будет запастись сухим молоком. Несмотря на то, что его гарантированный срок хранения всего полтора года, в хороших условиях этот продукт может храниться намного дольше. Главное – герметичная упаковка и сухое место в помещении.

. В условиях нехватки продуктов и невозможности их купить из-за отсутствия таковых, неплохо будет запастись сухим молоком. Несмотря на то, что его гарантированный срок хранения всего полтора года, в хороших условиях этот продукт может храниться намного дольше. Главное – герметичная упаковка и сухое место в помещении. Сухофрукты . Сушенные яблоки, груши, абрикосы, ягоды хороши тем, что богаты сахаром, антиоксидантами, витаминами, клетчаткой и минералами. Более того, они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, что в период войны особенно актуально. Их можно есть просто так, а также добавлять в компоты.

. Сушенные яблоки, груши, абрикосы, ягоды хороши тем, что богаты сахаром, антиоксидантами, витаминами, клетчаткой и минералами. Более того, они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, что в период войны особенно актуально. Их можно есть просто так, а также добавлять в компоты. Орехи – один из самых высококалорийных продуктов (около 600 ккал) длительного хранения. 30 граммов орехов в день (примерно горсть) насытят и помогут набрать вес. Они богаты на белки, витамины, клетчатку, минералы, полезные жиры. Наиболее доступен в Украине грецкий орех, который являетс и самым калорийным (656 ккал). Он может долго хранится как в очищенном виде (3-5 месяцев), так и в скорлупе, причем в последнем варианте срок хранения увеличивается до четырех лет при температуре от 0 до 3 градусов, а при +4 +15 – до года. Главное условие длительного хранения – сухое провертиваемое место. Аналогично можно хранить кешью, миндаль, макадамию и фундук.

– один из самых высококалорийных продуктов (около 600 ккал) длительного хранения. 30 граммов орехов в день (примерно горсть) насытят и помогут набрать вес. Они богаты на белки, витамины, клетчатку, минералы, полезные жиры. Наиболее доступен в Украине грецкий орех, который являетс и самым калорийным (656 ккал). Он может долго хранится как в очищенном виде (3-5 месяцев), так и в скорлупе, причем в последнем варианте срок хранения увеличивается до четырех лет при температуре от 0 до 3 градусов, а при +4 +15 – до года. Главное условие длительного хранения – сухое провертиваемое место. Аналогично можно хранить кешью, миндаль, макадамию и фундук. Мед. Этот природный продукт является "долгожителем" среди всех пищевых продуктов. Он отличается низким содержанием влаги, где бактерии просто обречены, а хранение меда в темном и прохладном месте способствуют его практически вечному сроку годности. По некоторым данным, срок хранения меда может достигать 1000 лет. Мед содержит все витамины группы В, К, Е, С, провитамин А. Так как витамины находятся в соединении с природными минеральными солями и биогенными аминами, польза от них гораздо выше синтетических заменителей. Он является прекрасным заменителем сахара. Отдельно стоит сказать о целебных свойствах этого продукта. Мед прекрасно восстанавливает силы организма после перенесенных заболеваний, а также отлично подойдет в качестве антидепрессанта. Чай с медом помогает в лечении респираторных заболеваний и простуды. Мед способствует заживлению ран и язв, активизирует опорожнительную функцию кишечника. Мед незаменим как лекарство при истощении и ослаблении организма, что особенно важно в период стресов и тягот.

Другие продукты с длительным сроком хранения, которыми необходимо по возможности запастись, – кофе, консервированные овощи и бобовые, тушенка, рыбные консервы, подсолнечное масло, сахар, сгущенное молоко, леденцы, шоколад, бульонные кубики, вермишель быстрого приготовления, чай.

Если есть подвал или погреб, его стоит заполнить картошкой, морковкой, капустой и другими овощами со своего огорода либо купленными на сельськохозяйственных рынках, где они продаются дешевле, чем в супермаркетах.

[ + – ] Не стоит забывать об овощах: картошке, морковке, луке, капусте

Дешевые продукты для зимы: на чем можно сэкономить

Вопрос стоимости продуктов для многих украинцев теперь тоже актуален: из-за потери доходов, работы и вынужденного отъезда из опасных зон. Еще один повод для тревоги – оккупация территорий, где производились макаронные изделия, соки и рыбные консервы. Из-за обрушения поставок и удорожания логистических маршрутов выросла и цена на определенные позиции. Например, гречку в Киеве уже можно найти по 168 грн/кг, хотя совсем еще недавно она стоила в районе 90-95 грн.

[ + – ] Цена на гречневую крупу в одном из киевских супермаркетов Фото: Соцсети

Дешевые калорийные продукты с длительным сроком хранения: запасаемся на зиму 2022

Название продукта Энергетическая ценность (на 100 гр) Срок хранения Средняя стоимость (в грн) Макаронные изделия 112-377 ккал





2-3 года 28 грн/кг Рис 327-335 ккал шлифованный

335 до 368 ккал – нешлифованный От 6 мес до 2+ лет 74 грн/кг Мука пшеничная (высший сорт) 327ккал Сортовая пшеничная мука – 6 – 8 месяцев, ржаная – 4-6 месяцев, кукурузная и соевая НЭ – дезодорированная 3-6 месяцев, соевая дезодорированная мука – 12 месяцев. При низких температурах (около 0°С и ниже) срок хранения муки продлевается до двух лет и более. В мешках мука хранится гораздо лучше, чем в потребительской таре. 24 грн/кг Сахар 400 ккал От 2 до 8 лет 31 грн Подсолнечное масло 900 ккал Нерафинированное – до 4 месяцев Рафинированное – до 2 лет 61-65 грн/л Гречка 343 ккал До 2 лет 94 грн/кг Кофе растворимый 1-2 ккал До 2 лет 140 грн/120 гр Сардины 208-249 ккал До 2 лет 54,5-58,35 грн/230 гр Орехи грецкие 659-718 ккал До 4 лет От 70 грн за 100 гр Сухофрукты 200-256 ккал От 6 мес. до 2 лет 65-70 грн/кг

Поэтому уже сейчас следует подумать о том, чтобы обеспечить себя и свою семью дешевыми калорийными продуктами.

Какие продукты запасти на зиму 2022 в Украине? Топ-5 позиций

Консервация. Сейчас в разгаре сезон фруктов и овощей, поэтому можно закрывать варенье, компоты и джемы, овощи, соления, квасить яблоки, помидоры, огурцы. На рынке такие продукты можно найти гораздо дешевле, чем в супермаркетах, а зимой они спасут от голода и помогут разнообразить рацион. Заморозка. Ягоды без косточек, фрукты, овощи, порезанные и замороженные в пакетах, помогут разнообразить зимний рацион. Правда, в случае перебоев с электроэнергией есть риск потерять свои заготовки. Сушеные овощи, фрукты и специи. Хороший способ запастись минимальным запасом продуктов на зиму. Сушеные продукты занимают намного меньше места, дольше хрпанятся и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами в холодное и голодное время года. Сухари. Хлеб не является продуктом длительного хранения и не всегда может быть доступен в оккупации или из-за проблем с логистикой, поэтому пришло время вспомнить о том, как наши бабушки и дедушки сушили его, порезав на небольшие кусочки. Лишенный влаги, такой продукт долго хранится в сухом и проветриваемом месте, не теряя своих свойств, и в случае дефицита продуктов поможет утолить голод. Хлеб также можно заморозить, что увеличит срок его хранения. Однако прежде, чем отправлять в морозилку, советуем порезать его на порционные куски, поскольку с цельной буханкой это будет сделать сложнее. Питьевая вода. Не стоит забывать о запасах питьевой воды, поскольку она является одной из важнейших позиций при формировании стратегического запаса на зиму.

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