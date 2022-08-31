Корисні, недорогі та з тривалим терміном зберігання: якими продуктами запастися на важку зиму 2022

Майбутня зима обіцяє бути дуже складною, тому варто заздалегідь подбати про стратегічні запаси продуктів, щоби пережити важкі часи.

Воєнні дії, що продовжуються, зруйнована інфраструктура, подорожчання продуктів і перспективи важкої зими змушують усе частіше замислюватися про те, що ми їстимемо взимку, як пережити важкий час і як оптимально підготуватися до холодів.

Питання продуктових запасів для багатьох стоїть як ніколи гостро, особливо для жителів окупованих територій. Однак і ті, хто перебуває у відносній безпеці, все ж таки воліють готуватися до важких місяців, закуповуючи продукти з тривалим терміном зберігання, а також дешеві, але суперкалорійні продукти.

Фокус розбирався, як харчуватися взимку та які корисні продукти для зими варто придбати.

Як харчуватися взимку: особливості раціону

Раціон у холодну пору року завжди калорійніший, ніж навесні чи влітку. Це пов'язано з тим, що взимку організм відчуває нестачу тепла та світла, внаслідок чого уповільнюються обмінні процеси, а також суттєво зменшується виробництво серотоніну, гормону, що відповідає за емоційне тло людини. Звідси — млявість, почуття постійної втоми, пригнічений настрій. І без того непростий стан посилюють постійний стрес, тривога, порушення сну через воєнні дії чи переживання.

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Готуй буржуйку влітку. Які проблеми з газом і теплом можуть бути в новому зимовому сезоні

Щоб цього уникнути чи хоча б мінімізувати наслідки, фахівці радять підвищити калорійність зимового раціону на 15%. Це допоможе зберегти сили та пережити складний час.

Харчування взимку має бути максимально збалансованим: тваринні білки, достатня кількість жирів, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини. У їжу потрібно включити злаки, цільнозернові каші, наприклад, вівсянку, овочі та фрукти, молочні продукти.

У воєнний час далеко не всі мають можливість щодня купувати молоко, свіжий хліб і навіть звичайну питну воду, тому варто добре продумати, якими продуктами можна запастися на тривалий термін.

[ + – ] Через постійне зростання цін на продукти вже зараз варто подумати, що їстимемо взимку, і сформувати запаси Фото: Rbc.ua

Корисні продукти для зими: чим запастися насамперед

Головні вимоги до продуктів на зиму у воєнний час — їхня калорійність і термін зберігання. Чим останній довше, тим краще. Як правило, в очікуванні важких часів люди розмітають із полиць магазинів крупи, сіль, цукор, макарони, борошно, олію, тушонку та консерви. І в цьому є логіка, оскільки ці позиції дійсно виручають.

Сіль — один із головних стратегічних продуктів і незамінний мінерал для організму. У герметично закупореному посуді без доступу вологи вона може зберігатися більше двох років, хоча на практиці цей термін може бути набагато більшим. Йодована сіль зберігається до 18 місяців, після чого йод випаровується, а сама сіль не втрачає своїх якостей.

— один із головних стратегічних продуктів і незамінний мінерал для організму. У герметично закупореному посуді без доступу вологи вона може зберігатися більше двох років, хоча на практиці цей термін може бути набагато більшим. Йодована сіль зберігається до 18 місяців, після чого йод випаровується, а сама сіль не втрачає своїх якостей. Рис . Традиційно його термін зберігання не перевищує два роки, проте білий шліфований рис може зберігатися до 20 років у герметичних контейнерах за температурі +4 і нижче. Те саме стосується дикого рису, рису арборіо, басматі, жасмину. А ось бурий рис псується.

. Традиційно його термін зберігання не перевищує два роки, проте білий шліфований рис може зберігатися до 20 років у герметичних контейнерах за температурі +4 і нижче. Те саме стосується дикого рису, рису арборіо, басматі, жасмину. А ось бурий рис псується. Квасоля, сочевиця й інші бобові . Цей продукт є гарним замінником м'яса. Квасоля багата на калорії (енергетична цінність — 200-300 ккал) і вуглеводи. Вживання бобових замість великої кількості червоного м'яса допоможе зменшити кількість жиру без втрати калорій. Тішить і довговічність бобових. За результатами досліджень, їхні поживні та смакові якості зберігаються протягом 30-50 років. Головне —правильна заготівля та зберігання у відповідних умовах (сухе, прохолодне місце).

. Цей продукт є гарним замінником м'яса. Квасоля багата на калорії (енергетична цінність — 200-300 ккал) і вуглеводи. Вживання бобових замість великої кількості червоного м'яса допоможе зменшити кількість жиру без втрати калорій. Тішить і довговічність бобових. За результатами досліджень, їхні поживні та смакові якості зберігаються протягом 30-50 років. Головне —правильна заготівля та зберігання у відповідних умовах (сухе, прохолодне місце). Сухе молоко . В умовах нестачі продуктів і відсутності можливості їх купити через те, що їх немає, непогано буде запастися сухим молоком. Незважаючи на те, що його гарантований термін зберігання всього півтора року, у хороших умовах цей продукт може зберігатися набагато довше. Головне — герметична упаковка та сухе місце в приміщенні.

. В умовах нестачі продуктів і відсутності можливості їх купити через те, що їх немає, непогано буде запастися сухим молоком. Незважаючи на те, що його гарантований термін зберігання всього півтора року, у хороших умовах цей продукт може зберігатися набагато довше. Головне — герметична упаковка та сухе місце в приміщенні. Сухофрукти . Сушені яблука, груші, абрикоси, ягоди хороші тим, що багаті на цукр, антиоксиданти, вітаміни, клітковину та мінерали. Крім того, вони знижують ризик серцево-судинних захворювань і діабету, що в період війни особливо актуально. Їх можна їсти просто так, а також додавати до компотів.

. Сушені яблука, груші, абрикоси, ягоди хороші тим, що багаті на цукр, антиоксиданти, вітаміни, клітковину та мінерали. Крім того, вони знижують ризик серцево-судинних захворювань і діабету, що в період війни особливо актуально. Їх можна їсти просто так, а також додавати до компотів. Горіхи — один із найвисококалорійніших продуктів (близько 600 ккал) тривалого зберігання. 30 г горіхів на день (приблизно жменя) наситять і допоможуть набрати вагу. Вони багаті на білки, вітаміни, клітковину, мінерали, корисні жири. Найдоступніший в Україні волоський горіх, який є і найкалорійнішим (656 ккал). Він може довго зберігатися як в очищеному вигляді (3-5 місяців), так і в шкаралупі, причому в останньому варіанті термін зберігання збільшується до чотирьох років за температури від 0 до 3 градусів, а за +4+15 — до року. Головна умова тривалого зберігання — сухе місце, що провітрюється. Аналогічно можна зберігати кеш'ю, мигдаль, макадамію та фундук.

— один із найвисококалорійніших продуктів (близько 600 ккал) тривалого зберігання. 30 г горіхів на день (приблизно жменя) наситять і допоможуть набрати вагу. Вони багаті на білки, вітаміни, клітковину, мінерали, корисні жири. Найдоступніший в Україні волоський горіх, який є і найкалорійнішим (656 ккал). Він може довго зберігатися як в очищеному вигляді (3-5 місяців), так і в шкаралупі, причому в останньому варіанті термін зберігання збільшується до чотирьох років за температури від 0 до 3 градусів, а за +4+15 — до року. Головна умова тривалого зберігання — сухе місце, що провітрюється. Аналогічно можна зберігати кеш'ю, мигдаль, макадамію та фундук. Мед. Цей природний продукт є "довгожителем" серед усіх харчових продуктів. Він відрізняється низьким вмістом вологи, де бактерії просто приречені, а в разі зберігання меду в темному та прохолодному місці сприяють його практично вічному терміну придатності. За деякими даними, термін зберігання меду може сягати 1000 років. Мед містить усі вітаміни групи В, К, Е, С, провітамін А. Оскільки вітаміни перебувають у поєднанні з природними мінеральними солями та біогенними амінами, користь від них набагато вища за синтетичні замінники. Він є чудовим замінником цукру. Окремо варто сказати про цілющі властивості цього продукту. Мед чудово відновлює сили організму після перенесених захворювань, а також відмінно підійде як антидепресант. Чай із медом допомагає в лікуванні респіраторних захворювань і застуди. Мед сприяє загоєнню ран і виразок, активізує функцію випорожнення кишечника. Мед незамінний як ліки за виснаження й ослаблення організму, що особливо важливо в період стресів і тяжкості.

Інші продукти з тривалим терміном зберігання, якими необхідно по можливості запастися, — кава, консервовані овочі та бобові, тушонка, рибні консерви, олія, цукор, згущене молоко, льодяники, шоколад, бульйонні кубики, вермішель швидкого приготування, чай.

Якщо є підвал або льох, його варто заповнити картоплею, морквою, капустою та іншими овочами зі свого городу або купленими на сільськогосподарських ринках, де вони продаються дешевше, ніж у супермаркетах.

[ + – ] Не варто забувати про овочі: картоплю, моркву, цибулю, капусту

Дешеві продукти для зими: на чому можна заощадити

Питання вартості продуктів для багатьох українців тепер теж актуальне: через втрату доходів, роботу й вимушений від'їзд із небезпечних зон. Ще один привід для тривоги — окупація територій, де виготовлялися макаронні вироби, соки та рибні консерви. Через обвалення постачання та подорожчання логістичних маршрутів зросла й ціна на певні позиції. Наприклад, гречку в Києві вже можна знайти по 168 грн/кг, хоча зовсім недавно вона коштувала в районі 90-95 грн.

[ + – ] Ціна на гречану крупу в одному з київських супермаркетів Фото: Соцсети

Дешеві калорійні продукти з тривалим терміном зберігання: запасаємося на зиму 2022

Назва продукту Енергетична цінність (на 100 гр) Термін зберігання Середня вартість (в грн) Макаронні вироби 112-377 ккал





2-3 роки 28 грн/кг Рис 327-335 ккал шліфований

335 до 368 ккал – нешліфований От 6 мес до 2+ років 74 грн/кг Борошно пшеничне (вищий сорт) 327 ккал Сортове пшеничне борошно — 6-8 місяців, житня — 4-6 місяців, кукурудзяна та соєва — дезодорована 3-6 місяців, соєве дезодороване борошно — 12 місяців. За низьких температур (близько 0°С і нижче) термін зберігання борошна продовжується до двох років і більше. У мішках борошно зберігається набагато краще, ніж у споживчій тарі. 24 грн/кг Цукор 400 ккал Від 2 до 8 лет 31 грн Соняшникова олія 900 ккал Нерафінована — до 4 місяців. Рафінована — до 2 років. 61-65 грн/л Гречка 343 ккал До 2 років 94 грн/кг Кава розчинна 1-2 ккал До 2 років 140 грн/120 гр Сардини 208-249 ккал До 2 років 54,5-58,35 грн/230 гр Горіхи волоські 659-718 ккал До 4 років Від 70 грн за 100 гр Сухофрукти 200-256 ккал Від 6 місяців до 2 років 65-70 грн/кг

Тому вже зараз слід подумати про те, щоб забезпечити себе та свою сім'ю дешевими калорійними продуктами.

Які продукти запасти на зиму 2022 року в Україні? Топ-5 позицій

Консервація. Зараз у розпалі сезон фруктів і овочів, тому можна закривати варення, компоти й джеми, овочі, соління, квасити яблука, помідори, огірки. На ринку такі продукти можна знайти набагато дешевше, ніж у супермаркетах, а взимку вони врятують від голоду й допоможуть урізноманітнити раціон. Заморожування. Ягоди без кісточок, фрукти, овочі, порізані та заморожені в пакетах, допоможуть урізноманітнити зимовий раціон. Щоправда, у разі перебоїв із електроенергією є ризик втратити свої заготівлі. Сушені овочі, фрукти й спеції. Хороший спосіб запастися мінімальним запасом продуктів на зиму. Сушені продукти займають набагато менше місця, довше зберігаються та забезпечують організм необхідними вітамінами та мінералами в холодну та голодну пору року. Сухарі. Хліб не є продуктом тривалого зберігання та не завжди може бути доступний в окупації або через проблеми з логістикою, тому настав час згадати про те, як наші бабусі та дідусі сушили його, порізавши на невеликі шматочки. Позбавлений вологи, такий продукт довго зберігається в сухому та провітрюваному місці, не втрачаючи своїх властивостей, і в разі дефіциту продуктів допоможе вгамувати голод. Хліб можна заморозити, що збільшить термін його зберігання. Однак перш, ніж відправляти в морозилку, радимо порізати його на порційні шматки, оскільки з цілою буханкою це буде складніше. Питна вода. Не варто забувати про запаси питної води, оскільки вона є однією з найважливіших позицій для формування стратегічного запасу на зиму.

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