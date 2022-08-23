Готовь буржуйку летом. Какие проблемы с газом и теплом могут быть в новом зимнем сезоне

Агрессия РФ против Украины усилила риски стабильного прохождения отопительного сезона. Эксперты допускают не только веерные отключения электроэнергии, но и отключений поставок природного газа в отдельных регионах.

В Украине полным ходом идет подготовка к военному осенне-зимнему периоду. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина, как и Европа, готовится к самому сложному отопительному сезону.

"Европа реагирует на энергетические вызовы, на сложность прохождения отопительного сезона в связи с войной в Украине и кризисом, вызванным российской федерацией. Украина должна предложить ответ на вызовы, с которыми мы столкнемся в течение осенне-зимнего периода", — говорит Денис Шмыгаль.

По информации Минрегиона, подготовка к отопительному сезону идет по плану, а состояние готовности объектов жилищного фонда уже составляет 72%, тепловых сетей — 74%. Также идет активное восстановление поврежденной инфраструктуры. По данным министерства, Украина накопила уже 12,6 млрд кубометров газа и 1,89 млн тонн угля. А области предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.

Фокус выяснил, какова действительно ситуация в энергетическом секторе накануне осенне-зимних холодов и хватит ли Украине газа и электроэнергии, чтобы обеспечить население необходимым теплом в период отопительного сезона.

Хватит ли запасов газа на обеспечение тепла в украинских домах?

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Украине для успешного прохождения отопительного сезона до его начала необходимо закачать в подземные хранилища не менее 15 млрд кубометров газа. А Денис Шмыгаль в начале июня дал задачу "Нафтогазу" довести уровень запасов до 19 млрд куб. Недавно в интервью "НВ" Витренко сообщил, что к середине октября "малореально" закачать в ПГХ (подземные газовые хранилища) 19 млрд кубов.

"Это уровень, который определило правительство, как желательный, чтобы кризисный сценарий был адекватно отражен в создании запаса газа. Чтобы те кризисные явления, которые правительство допускает (даже не прогнозирует, а допускает), были учтены в соответствующем балансе газа", – отметил Витренко.

Сейчас, в августе, в ПГХ Украины уже около 12,5 млрд кубометров, и эксперты говорят, что закачка продолжается. Но достичь озвученного правительством объема, действительно, невозможно. Однако, вполне возможно, что и меньшего запаса стране может хватить для теплообеспечения.

"До середины октября в ПГХ будет 13,5-14 млрд. куб, если ничего непредсказуемого не случится. Еще нужно 1-1,5 млрд закачать, чтоб снизить риски. Ключевой риск – Россия прекратит транзит, придется менять режим, и понадобится больше газа для поддержания давления в системе", — прокомментировал Фокусу ситуацию с газом директор энергетический программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Менее оптимистичен Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий. По его словам, ключевым риском, который может вылиться острым дефицитом газа для населения, является риск остановки поставок российского газа через украинскую ГТС.

"Даже в селах не у всех есть возможность дровами топить, мы страна, которая прошла газификацию. Если прекращается транзит российского газа, а у нас в ПГХ будет 15 млрд кубометров, то не хватит, с горем пополам хватит 19 млрд кубометров. Могут пробовать делать веерные отключения газа, это сложно, но попробовать можно – отключать газ на какой-то период. Дефицит газа уже есть", — отмечает Юрий Корольчук.

По его словам, сейчас Украина продолжает добывать собственный газ в объеме около 40 млн кубометров в сутки. И пока есть собственная добыча, то риски минимальны. Но если в Харьковской области, где находятся месторождения и идет добыча, усилятся обстрелы, то ситуация усложнится.

[ + – ] Чтобы уверенно пройти отопительный сезон, в стране ежедневно должны добывать газ. Также у "Нафтогаза" должны быть импортные контракты для закупки дополнительных объемов.

"Если в Харьковской области добыча остановится, это минус 50% всего объема добычи, минус 3 млрд кубов для отопительного сезона", — говорит Корольчук. Он подчеркивает: идеально было бы накопить в ПГХ 22 млрд кубометров. Но, увы, закачать так много не представляется возможным. Собственной добычи для такой закачки не хватит, а на покупку импортного газа у "Нафтогаза" нет денег. Ведь, по оценкам Юрия Витренко, 4 млрд кубометров импорта обойдутся в сумму порядка 8 млрд долларов. Понятно, что такую сумму "Нафтогазу", который уже даже не рассчитывается с кредиторами, взять неоткуда.

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Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип говорит, что если исходить из прогноза нормальной ситуации, когда страна использует газ в том же режиме, что до войны, то Украине не нужны большие объемы импорта. "Есть частные украинские добытчики, экспорт газа запрещен, и постоянно идет закачка в хранилища, высока вероятность, что газ будет закуплен у наших частных компаний, а цена будет ниже, чем в Европе, где ожидаемо будет дефицит газа", — объясняет Андриан Прокип. Он также считает, что в этом году могут быть специальные программы экономии газа. "Будут программы экономии газа по типу "Прикрути", как в 2017 году. В ЕС тоже идут по пути снижения потребления, и Украине также стоит идти по пути сокращения", — отметил Прокип.

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Собственно, глава ОГТСУ Сергей Макогон тоже уповает на мощности внутренней газодобычи, чтобы отопительный сезон в стране состоялся. Но, кроме того, по его словам, все равно Украина будет импортировать. "Хотел бы напомнить, что у нас есть собственная добыча – это около 20 млрд куб м. Потребление до войны у нас было 30 млрд кубометров. В настоящее время оно существенно сократилось. Кроме того, правительство и "Нафтогаз" очень активно работают над созданием запасов газа. Импорт газа уже начался. Мы, как Оператор ГТС, сделали свою домашнюю работу. За прошлый год мы удвоили возможности импорта из Польши, Словакии, Венгрии. Работаем над возможностью импорта из Турции, Греции, где есть сжиженный и азербайджанский газ. Поэтому все работают над тем, чтобы Украина прошла эту зиму без проблем. Но мы понимаем, что когда в стране идет война, это очень сложная задача", — отметил Сергей Макогон.

Атомная и тепловая. Сколько электроэнергии нужно украинцам на отопительный сезон

Ключевым игроком украинской энергосистемы является НАЭК "Энергоатом" с его атомными станциями. По данным компании, за I полугодие 2022 года "Энергоатом" произвел более 34,3 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет 55,4% от общего объема ее производства в стране. Более 20% в объеме производства электроэнергии занимает тепловая генерация (ТЭС). И в новом отопительном сезоне от работы атомных и тепловых станций зависит, насколько стабильным будет энергообеспечение украинцев.

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Если Запорожская АЭС будет выведена из энергосистемы (а такие планы сегодня обсуждаются), то придется искать резервы для увеличения производства электроэнергии: это могут быть блоки АЭС, которые сейчас временно не работают, или же рост нагрузки на тепловую генерацию. "Выведение ЗАЭС из системы усложняет ситуацию, минус 6 ГВт – это серьезная потеря, минус 20% всех мощностей, огромные финансовые потери, а тепловая генерация на 50% или разрушена, или в зоне боевых действий", — отметил Владимир Омельченко.

[ + – ] Эксперты не исключают перебоев с поставками электроэнергии. Но чаще такие отключения будут происходить в прифронтовой зоне и на оккупированных территориях. Фото: Pexels

Андриан Прокип говорит, что в связи с существенным снижением энергопотребления в стране, дефицита электроэнергии этой зимой удастся избежать. "Потеря ЗАЭС из системы, если она будет остановлена, это проблема. Но так как потребление в стране падает, то ожидается падение потребления порядка 30%, и в этом году в зимний пик будет потребление около 16-17 ГВт, тогда как в прошлые годы – 25 ГВт. Даже с учетом потери ЗАЭС дефицита электроэнергии не будет", — считает Андриан Прокип.

По мнению Юрия Корольчука, опасаться дефицита электроэнергии не стоит. Однако риски все равно есть. "Мы будем профицитные даже при условии выведения из системы ЗАЭС. Но при условии стабильной работы других энергоблоков. Проблема в том, что все 15 блоков вряд ли будут работать. В прошлом году постоянно 13 блоков работало. Ранее – обычно 10-11. Программы ремонтов подвинули. И риск теперь уже есть, что блоки станций могут срочно уходить на ремонт, и тогда могут быть и отключения, и, может, понадобится импорт электроэнергии", — отмечает Корольчук.

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В том, что Украина может запрашивать у европейских стран объемы импорта в критические пики, есть хорошая новость – поддержка импортом может оказаться важной для стабильной работы энергосистемы. Но проблема в том, что импортная электроэнергия обойдется стране слишком дорого. "Импорт в критических ситуациях возможен. Но в самом ЕС ожидается дефицит производства электроэнергии, и там в 5-6 раз выше цены, чем в Украине, это очень золотой импорт", — говорит Владимир Омельченко.

[ + – ] На складах ТЭС в августе - около 1,9 млн. тонн угля. Этого должно хватить на осень-зиму. Фото: shutterstock.com

Тем временем, на складах тепловых станций уже достаточно угля, чтобы пройти зимний сезон. "По углю проблем нет – Запорожская ТЭС остановлена, Углегорская меньше производит, так как некому продавать электроэнергию – промышленность сократила потребление. Сейчас тепловая генерация будет примерно 23% потребления закрывать, угля там хватит с головой", — уверен Юрий Корольчук.

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По мнению Андриана Прокипа, осенью и зимой единственная критическая угроза для энергетической отрасли – риски поражения оккупантами объектов критической инфраструктуры, ракетные и артиллерийские удары. "Соответственно, угрозой является и поражение жд-инфрастуруктуры, по которой доставляется на станции уголь, и самих объектов генерации — повреждения ТЕЦ, ТЭС, других объектов", — отмечает эксперт.

Владимир Омельченко считает правильным подход местной власти, представители которой просят население подготовиться к возможным перебоям в тепло-, газо- и энергоснабжении. "Думаю, что местная власть правильно делает, что предупреждает, лучше быть подготовленными, людям стоит утеплить квартиры и дома, кто может, лучше выехать за город, в частный дом, где есть автономное отопление. Срочная эвакуация должна идти в оккупированных регионах — оккупанты не будут заниматься вопросами поставок тепла. Нужна эвакуация из населенных пунктов в районе боевых действий, и власти стоит подумать, где и как размещать людей. Во многих городах инфраструктура уничтожена и до отопительного сезона ее уже не восстановить", — говорит Владимир Омельченко.

[ + – ] Самая лучшая ситуация с теплом будет у тех, кто живет автономно - в частном доме, и если в доме есть печь или дровяной котел Фото: Pexels

Мэр Львова Андрей Садовый недавно сообщил, что город активно готовится к тяжелой зиме. "Как выйти из ситуации? Мир ничего нового не придумал. Это тепловые насосы. Мы их устанавливаем на котельных. Но и там должно быть электричество. Далее — дрова и буржуйки. В каждом здании они должны быть установлены, но необходимо продумать все системы вентиляции, чтобы не было беды. Наше управление по чрезвычайным ситуациям это будет мониторить", — сообщил Садовый.

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Эксперты отмечают, что самая сложная ситуация с обеспечением теплом и электроэнергией в Украине будет, скорее всего, в прифронтовой зоне и в оккупированных районах, где уже разрушена инфраструктура (например, в Мариуполе). В других регионах страны, конечно, установка печей-буржуек, скорее всего, не понадобится. Но местной власти, действительно, стоит предусмотреть какие-то минимальные меры на случай временного отключения тепла и света.

"Все понимают, что дровами в многоквартирных домах топить не будут. Садовый озвучил решение, которое предлагает МЧС: ставят палатки с буржуйками, и в случае кризиса люди должны туда прийти", — отметил Юрий Корольчук.