"Дрова никто не отменял": Садовый призвал готовиться к самому сложному отопительному сезону

По его словам, пока власти закупают дрова, уголь и буржуйки, граждане должны заранее приобрести термобелье, сухой спирт и батарейки для фанариков, если будет отсутствовать электричество.

Отопительный сезон 2022-2023 будет одним из самых сложных в Украине и граждане должны быть готовы к возможному отсутствию поставок тепла или газоснабжения. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в видеообращении, которое было опубликовано на сайте Львовского горсовета.

По его словам, теплоснабжающая система областного центра на 99% готова к отопительному сезону, а на некоторых котельнях и ТЭЦ продолжаются определенные ремонтные работы.

Вместе с этим, как напоминает Садовый, Украина живет в условиях полномасштабной войны и страна-агрессор может нанести ракетные удары по объектам, которые обеспечивают Львов теплом.

"Как выйти из ситуации? Мир ничего нового не придумал. Это тепловые насосы. Мы их устанавливаем на котельных. Но и там должно быть электричество. Далее — дрова и буржуйки. В каждом здании они должны быть установлены, но необходимо продумать все системы вентиляции, чтобы не было беды. Наше управление по чрезвычайным ситуациям это будет мониторить", — продолжил мэр Львова в видеообращении и добавил, что власти областного центра накануне отопительного сезона закупают уголь, который может помочь пройти сложную зиму.

Садовый подчеркнул, что украинцы также должны о себе позаботиться — заранее приобрести термобелье, сухой спирт и батарейки для фонариков, если будет отсутствовать электроснабжение. Заместитель мэра Львова Ирина Маруняк, отвечающая за вопросы ЖКХ, рассказала, что горсовет прорабатывает различные сценарии прохождения отопительного сезона и не исключает возможные теракты на объектах энергетической инфраструктуры, которые будут осуществлены ВС РФ.

"Привычка использования энергоресурсов должна быть изменена — все должны понять, что нужно экономить тепло и электричество. Особенно сейчас. Мы советуем дополнительно запастись людям шерстяной одеждой, куртками, штанами, шапками, шарфами, рукавицами, одеялами, спальными мешками, парафиновыми или газовыми нагревателями. Еще до начала холодов нашим жителям нужно купить теплую одежду и утеплить жилье. Рекомендуем утеплить окна, двери, закупить термобелье, фонарики, батарейки, спальники, проверить состояние печей и каминов", — продолжила Маруняк в видеообращении, которое было опубликовано пресс-службой горсовета.

Управляющим компаниям, которые держат на балансе многоквартирные дома, местные власти рекомендуют:

утеплить здания;

сформировать запас продовольствия и материалов;

создать аварийные бригады;

до начала отопительного сезона привести в порядок все инженерные коммуникации в домах;

подготовить укрытия и сформировать графики поочередного использования электроэнергии.

[ + – ] Львов готовится к самому сложному отопительному сезону в истории Украины

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал о сложном отопительном сезоне в условиях полномасштабной войны. Городской голова призвал киевлян запастись теплой одеждой и одеялами, а также не исключил, что столица может остаться без отопления в результате терактов ВС РФ на газонасосных станциях.

Также сообщалось, что в квартирах киевлян в предстоящем отопительном сезоне температура будет ниже обычной.