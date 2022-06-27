"Температура в квартирах будет ниже", — Кличко об отопительном сезоне в Киеве

По словам мэра столицы, КГГА рассчитывает на сотрудничество с центральной властью и своевременные поставки энергоносителей для прохождения зимнего периода.

Отопительный сезон в Киеве будет непростым и жители столицы должны быть готовы к тому, что температура в квартирах будет ниже обычной. Об этом в эфире национального телемарафона заявил городской голова Виталий Кличко.

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По его словам, власти Киева сейчас прорабатывают вопросы, связанные с началом отопительного сезона в Киеве.

Помимо этого, как отмечает Виталий Кличко, КГГА сотрудничает с правительством в плане поставок газа и стоимости голубого топлива. Мэр Киева в эфире телемарафона предупредил жителей Киева о том, что отопительный сезон в столице будет непростым.

"Может, температура в домах будет несколько ниже, чем обычно. Мы делаем сейчас все для того, чтобы использовать современные технологии, подготовиться к зиме", — продолжил Кличко и добавил, что решение других вопросов зависит от самого государства, которое отвечает за своевременную поставку энергоносителей в украинские города.

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В частности, мэр Киева решил прокомментировать ситуацию с отопительным сезоном в Киеве на фоне недавнего заявления министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Глава профильного ведомства предупреждал, что температура в домах украинцев снизится, а предстоящая зима "будет сверхсложной".

По словам Чернышева, тарифы на отопление повышаться не будут и сам отопительный сезон стартует в Украине вовремя.

"Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму — зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам следует именно сейчас", — предупреждал глава профильного министерства в своем Facebook.

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Напомним, ранее Минэнерго сообщало, что США помогут Украине с прохождением отопительного сезона в условиях полномасштабной войны.

Также сообщалось, что в Украине создали штаб по подготовке страны к отопительному сезону. В этот период времени, по словам президента Владимира Зеленского, Киев не будет экспортировать уголь и газ, а все добытые в стране энергоресурсы направят на внутреннее потребление.