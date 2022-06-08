"Зима будет сложной": Кабмин создал штаб для подготовки к отопительному сезону

По словам главы государства Владимира Зеленского, в этот период Украина не будет продавать свой газ и уголь за границу. Все добытые в стране ресурсы будут использоваться для внутренних потребностей украинцев.

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Кабинет министров Украины создал штаб для подготовки к новому отопительному сезону 2022-2023 гг. Об этом в своем очередном обращении к украинскому народу рассказал президент Владимир Зеленский.

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"В нынешних условиях — из-за агрессии России и войны — это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но — все нормально. Мы должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", — прокомментировал глава государства.

По словам Зеленского, в этот период Украина не будет продавать свой газ и уголь за границу. Все добытые в стране ресурсы будут использоваться для внутренних потребностей страны. Также в украинском правительстве обговорили закупку достаточных для осенне-зимнего периода объемов газа, накопление угля и производство электроэнергии.

Экспорт электрики. Как сообщил глава государства, сейчас Украина пытается нарастить возможности по экспорту электрики.

"После исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но и оказывать прямое влияние на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов", — уточнил Зеленский.

Ремонт. Еще одним важным аспектом подготовке к зиме 2022-2023 гг. является ремонтная программа для ТЭС, ТЭЦ и котельных. В первую очередь это касается тех, которые были частично или полностью повреждены в результате массированных обстрелов российской армии. По словам президента, выполнение этой программы в ближайшие месяцы — одна из топовых задач Министерства энергетики Украины.

Тарифы на газ и электричество. Зеленский подчеркнул, что поставил перед правительством задачу сделать все возможное для того, чтобы тарифы на газ и электричество в следующем отопительном сезоне не выросли.

"Это будет обеспечено", — подчеркнул он.

Параллельно с этим, местная власть отвечает за то, чтобы в регионах не поднялись тарифы на отопление и горячую воду.

Работа штаба

О создании штаба по подготовке к отопительному сезону рассказал и глава правительства Денис Шмыгаль.

Как стало известно, его возглавит министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Основной задачей штаба станет сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем.

В работе штаба будут принимать участие региональные власти, поставщики тепла, регулятор и представители "Нафтогаза Украины".

"Убытки энергетической инфраструктуры и энергетиков уже достигли десятков миллиардов гривен. В этих условиях правительство делает все, чтобы этой зимой все украинцы были со светом и теплом", — прокомментировал Шмыгаль.

Напомним, в Киевской области подготовку к следующему отопительному сезону начали 2 июня. В регионе планируют подготовить к осенне-зимнему периоду больше 7 тысяч жилых домов, а также почти 1,5 тысяч котельных и 789 км тепловых сетей.

Ранее Александр Харченко, возглавляющий украинский Центр исследований энергетики, заявил, что следующий отопительный сезон окажется непростым для Украины. Из-за разрушенных бойлерных или теплоэлектроцентралей многие дома остались без отопления.