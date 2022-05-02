Следующий отопительный сезон для Украины будет непростым: эксперт рассказал, почему

Из-за разрушенных бойлерных или теплоэлектроцентралей многие дома остались без отопления. Строительство новой системы отопления затянуться на годы.

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Александр Харченко, возглавляющий украинский Центр исследований энергетики, заявил, что следующий отопительный сезон окажется непростым для Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"С одной стороны я абсолютно уверен в том, что мы его пройдем. Другое дело, что это не будет просто", — ответил аналитик на вопрос относительного отопительного сезона в условиях продолжающегося военного положения. В текущих условиях, по его оценкам, потребление газа и электричества сократилось на 30-35%.

Со слов Харченко, Украине все же может хватить газа собственного производства, а объемы необходимого импорта могут быть минимальными, если вообще понадобятся. Объясняется это тем, что регионы, в которых Украина добывает большую часть газа, пока не пострадали.

"Падение производства газа в Украине составило около 5% на сегодня… А потребление упало почти на 35%, — объяснил эксперт. — Сегодня мы очень близки к той точке, где нам импорт будет почти не нужен, или не нужен совсем".

Вместе с тем, проблема заключается в том, что многие населенные пункты, которые находились под оккупацией или поблизости с зоной боестолкновений, остались без источников тепла.

"Если в городке пользовались теплоэлектроцентралью или большой бойлерной, — во многих случаях они просто уничтожены", — отметил эксперт. Многоквартирные дома, которые получали тепло от централизованного источника — бойлерной, или теплоэлектроцентрали — по сути, остались без источников тепла.

На сооружение таких инфраструктурных объектов могут уйти годы, а использование индивидуальных систем отопления не всегда представляется возможным. Харченко склоняется к тому, что вместо разрушенных источников тепла будут применяться автономные системы, которые отапливают целый дом из одного источника, а не каждую квартиру.

"Эти автономные системы для домов и кварталов должны уже сегодня начинать закупаться, привозиться, устанавливаться, потому что иначе мы просто не успеем".

Ранее Фокус сообщал, что во Львове началось строительство городка из модульных домов для беженцев, максимальная вместительность которых рассчитана на четыре человека. Дома оснащены отоплением и электричеством, внутри установлена мебель.