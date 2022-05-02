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Наступний опалювальний сезон для України буде непростим: експерт розповів, чому

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Україна газ власного виробництва, опалювальний сезон
Фото: УНІАН | Україні все ж таки може вистачити газу власного виробництва

Через зруйновані бойлерні або теплоелектроцентралі багато будинків залишилися без опалення. Будівництво нової системи опалення затягнеться на роки.

Олександр Харченко, який очолює український Центр досліджень енергетики, заявив, що наступний опалювальний сезон буде непростим для України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"З одного боку я абсолютно впевнений у тому, що ми його пройдемо. Інша справа, що це не буде просто", — відповів аналітик на питання щодо опалювального сезону в умовах воєнного стану, що продовжується. У поточних умовах, за його оцінками, споживання газу й електрики скоротилося на 30-35%.

За словами Харченка, Україні все ж таки може вистачити газу власного виробництва, а обсяги необхідного імпорту можуть бути мінімальними, якщо взагалі знадобляться. Пояснюється це тим, що регіони, в яких Україна видобуває більшу частину газу, поки що не постраждали.

"Падіння виробництва газу в Україні склало приблизно 5% на сьогодні… А споживання впало майже на 35%, — пояснив експерт. — Сьогодні ми дуже близькі до тієї точки, де нам імпорт буде майже не потрібен, або не потрібен зовсім".

Разом із тим, проблема полягає в тому, що багато населених пунктів, які знаходилися під окупацією або поблизу зони бойових зіткнень, залишилися без джерел тепла.

"Якщо в містечку користувалися теплоелектроцентраллю або великою бойлерною, — у багатьох випадках вони просто знищені", — зазначив експерт. Багатоквартирні будинки, які отримували тепло від централізованого джерела – бойлерної, або теплоелектроцентралі – по суті залишилися без джерел тепла.

На спорудження таких інфраструктурних об'єктів можуть піти роки, а використання індивідуальних систем опалення не завжди є можливим. Харченко схиляється до того, що замість зруйнованих джерел тепла застосовуватимуться автономні системи, які опалюють цілий будинок з одного джерела, а не кожну квартиру.

"Ці автономні системи для будинків і кварталів повинні вже сьогодні починати закуповуватися, привозитися, встановлюватися, бо інакше ми просто не встигнемо".

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові розпочалося будівництво містечка з модульних будинків для біженців, максимальна місткість яких розрахована на чотири особи. Будинки оснащені опаленням та електрикою, всередині встановлені меблі.