Наступний опалювальний сезон для України буде непростим: експерт розповів, чому

Через зруйновані бойлерні або теплоелектроцентралі багато будинків залишилися без опалення. Будівництво нової системи опалення затягнеться на роки.

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Олександр Харченко, який очолює український Центр досліджень енергетики, заявив, що наступний опалювальний сезон буде непростим для України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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"З одного боку я абсолютно впевнений у тому, що ми його пройдемо. Інша справа, що це не буде просто", — відповів аналітик на питання щодо опалювального сезону в умовах воєнного стану, що продовжується. У поточних умовах, за його оцінками, споживання газу й електрики скоротилося на 30-35%.

За словами Харченка, Україні все ж таки може вистачити газу власного виробництва, а обсяги необхідного імпорту можуть бути мінімальними, якщо взагалі знадобляться. Пояснюється це тим, що регіони, в яких Україна видобуває більшу частину газу, поки що не постраждали.

"Падіння виробництва газу в Україні склало приблизно 5% на сьогодні… А споживання впало майже на 35%, — пояснив експерт. — Сьогодні ми дуже близькі до тієї точки, де нам імпорт буде майже не потрібен, або не потрібен зовсім".

Разом із тим, проблема полягає в тому, що багато населених пунктів, які знаходилися під окупацією або поблизу зони бойових зіткнень, залишилися без джерел тепла.

"Якщо в містечку користувалися теплоелектроцентраллю або великою бойлерною, — у багатьох випадках вони просто знищені", — зазначив експерт. Багатоквартирні будинки, які отримували тепло від централізованого джерела – бойлерної, або теплоелектроцентралі – по суті залишилися без джерел тепла.

На спорудження таких інфраструктурних об'єктів можуть піти роки, а використання індивідуальних систем опалення не завжди є можливим. Харченко схиляється до того, що замість зруйнованих джерел тепла застосовуватимуться автономні системи, які опалюють цілий будинок з одного джерела, а не кожну квартиру.

"Ці автономні системи для будинків і кварталів повинні вже сьогодні починати закуповуватися, привозитися, встановлюватися, бо інакше ми просто не встигнемо".

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові розпочалося будівництво містечка з модульних будинків для біженців, максимальна місткість яких розрахована на чотири особи. Будинки оснащені опаленням та електрикою, всередині встановлені меблі.