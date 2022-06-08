"Зима буде складною": Кабмін створив штаб для підготовки до опалювального сезону

За словами глави держави Володимира Зеленського, в цей період Україна не продаватиме свій газ та вугілля за кордон. Усі видобуті в країні ресурси використовуватимуть для внутрішніх потреб українців.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Кабінет Міністрів України створив штаб для підготовки до нового опалювального сезону 2022-2023 років. Про це у своєму черговому зверненні до українського народу розповів президент Володимир Зеленський.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"У нинішніх умовах — через агресію Росії та війну — це справді буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але — все нормально. Ми повинні пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави", — прокоментував глава держави.

За словами Зеленського, в цей період Україна не продаватиме свій газ та вугілля за кордон. Усі видобуті країни ресурси використовуватимуть для внутрішніх потреб країни. Також в українському уряді обговорили закупівлю достатніх для осінньо-зимового періоду обсягів газу, накопичення вугілля та виробництво електроенергії.

Експорт електрики. Як повідомив глава держави, зараз Україна намагається наростити можливості щодо експорту електрики.

"Після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт не лише дозволяє нам збільшувати наш валютний виторг, а й безпосередньо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів", — уточнив Зеленський.

Ремонт. Ще одним важливим аспектом підготовки до зими 2022-2023 років є ремонтна програма для ТЕС, ТЕЦ та котелень. Насамперед це стосується тих, які були частково або повністю пошкоджені внаслідок масованих обстрілів російської армії. За словами президента, виконання цієї програми найближчими місяцями — одне з топових завдань Міністерства енергетики України.

Тарифи на газ та електрику. Зеленський наголосив, що поставив перед урядом завдання зробити все можливе для того, щоб тарифи на газ та електрику наступного опалювального сезону не зросли.

"Це забезпечать", — наголосив він.

Паралельно з цим місцева влада відповідає за те, щоб в регіонах не піднялися тарифи на опалення та гарячу воду.

Робота штабу

Про створення штабу з підготовки до опалювального сезону розповів голова уряду Денис Шмигаль.

Як стало відомо, його очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Основним завданням штабу стане збалансування енергосистеми, ремонти та оперативне розв'язання проблем.

У роботі штабу братимуть участь регіональна влада, постачальники тепла, регулятор та представники "Нафтогазу України".

"Збитки енергетичної інфраструктури та енергетиків вже досягли десятків мільярдів гривень. У цих умовах уряд робить все, щоб цієї зими всі українці були зі світлом та теплом", — прокоментував Шмигаль.

Нагадаємо, в Київській області підготовку до наступного опалювального сезону розпочали 2 червня. У регіоні планують підготувати до осінньо-зимового періоду понад 7 тисяч житлових будинків, а також майже 1,5 тисячі котелень та 789 км теплових мереж.

Раніше Олександр Харченко, який очолює український Центр досліджень енергетики, заявив, що наступний опалювальний сезон виявиться непростим для України. Через зруйновані бойлерні або теплоелектроцентралі багато будинків залишилися без опалення.