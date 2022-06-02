Антикризові заходи: в Київській області розпочали підготовку до опалювального сезону

У регіоні планують підготувати до наступного осінньо-зимового періоду понад 7 тисяч житлових будинків, а також майже 1,5 тисячі котелень та 789 км теплових мереж.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Київській області розпочали підготовку до наступного осінньо-зимового періоду. Директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Галина Король сьогодні розповіла про найближчі плани та антикризові заходи в регіоні. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

До опалювального сезону 2022-2023 років. керівництво області планує підготувати:

7 293 житлових будинки,

587 шкіл,

434 дитячі садки,

1 037 закладів охорони здоров'я,

1478 котелень,

789 км теплових мереж.

Крім цього, в регіоні мають відремонтувати:

232 км водопровідних мереж,

78 км каналізаційних мереж,

175 водопровідних насосних станцій,

180 каналізаційних насосних станцій,

33 водопровідні очисні споруди

986 артсвердловини.

Також адміністрація Київської області обіцяє здійснити капітальний ремонт 434 тис. кв. м доріг комунальної власності та 574 одиниць спецтехніки.

"Розуміємо всю складність підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соцсфери до роботи в новому опалювальному сезоні через наслідки воєнних дій. Особливу увагу звертаємо на ті населені пункти, де під час вторгнення російських військ було пошкоджено та зруйновано сотні житлових будинків, об'єктів критичної інфраструктури", — прокоментувала Король.

За її словами, для організації безперебійного опалювального сезону органи місцевого самоврядування вже почала розробляти та реалізовувати антикризові заходи для стабільної роботи галузі.

Також голова департаменту наголосила, що тарифи на опалення не мають зрости.

Нагадаємо, Олександр Харченко, який очолює український Центр досліджень енергетики, заявив, що наступний опалювальний сезон виявиться непростим для України. Через зруйновані бойлерні або теплоелектроцентралі багато будинків залишилися без опалення. Будівництво нової системи може затягтись на роки.