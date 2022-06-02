Антикризисные меры: в Киевской области начали подготовку к отопительному сезону

В регионе планируют подготовить к следующему осенне-зимнему периоду больше 7 тысяч жилых домов, а также почти 1,5 тысяч котельных и 789 км тепловых сетей.

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В Киевской области начали подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Галина Король сегодня рассказала о ближайших планах и антикризисных мероприятиях в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

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К отопительному сезону 2022-2023 гг. руководство области планирует подготовить:

7293 жилых дома,

587 школ,

434 детских сада,

1037 учреждений здравоохранения,

1478 котелен,

789 км тепловых сетей.

Кроме этого, в регионе должны отремонтировать:

232 км водопроводных сетей,

78 км канализационных сетей,

175 водопроводных насосных станций,

180 канализационных насосных станций,

33 водопроводных очистных сооружения

986 артскважины.

Также администрация Киевской области обещает провести капитальный ремонт 434 тыс. кв. м. дорог коммунальной собственности и 574 единиц спецтехники.

"Понимаем всю сложность подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцсферы к работе в новом отопительном сезоне из-за последствий военных действий. Особое внимание обращаем на те населенные пункты, где во время вторжения российских войск была повреждены и разрушены сотни жилых домов, объектов критической инфраструктуры", — прокомментировала Король.

По ее словам, для организации бесперебойного отопительного сезоны органы местного самоуправления уже начала разрабатывать и реализовывать антикризисные мероприятия для стабильной работы отрасли.

Также глава департамента подчеркнула, что тарифы на отопление не должны вырасти.

Напомним, Александр Харченко, возглавляющий украинский Центр исследований энергетики, заявил, что следующий отопительный сезон окажется непростым для Украины. Из-за разрушенных бойлерных или теплоэлектроцентралей многие дома остались без отопления. Строительство новой системы может затянуться на годы.