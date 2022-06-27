"Температура в квартирах буде нижчою", — Кличко про опалювальний сезон у Києві

За словами мера столиці, КМДА розраховує на співпрацю з центральною владою та своєчасне постачання енергоносіїв для проходження зимового періоду.

Опалювальний сезон у Києві буде непростим і жителі столиці мають бути готові до того, що температура в квартирах буде нижчою за звичайну. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Віталій Кличко.

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За його словами, влада Києва зараз опрацьовує питання, пов'язані з початком опалювального сезону в Києві.

Крім цього, як зазначає Віталій Кличко, КМДА співпрацює з урядом щодо постачання газу та вартості блакитного палива. Мер Києва в ефірі телемарафону попередив мешканців Києва про те, що опалювальний сезон у столиці буде непростим.

"Може, температура в будинках буде дещо нижчою, ніж зазвичай. Ми робимо зараз все для того, щоб використовувати сучасні технології, підготуватися до зими", — продовжив Кличко і додав, що вирішення інших питань залежить власне від держави, яка відповідає за своєчасне постачання енергоносіїв в українські міста.

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Зокрема, мер Києва вирішив прокоментувати ситуацію з опалювальним сезоном у Києві на тлі нещодавньої заяви міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Глава профільного відомства попереджав, що температура в будинках українців знизиться, а зима "буде надскладною".

За словами Чернишова, тарифи на опалення не підвищуватимуться і сам опалювальний сезон стартує в Україні вчасно.

"Вважаємо, що оптимальна температура в будинку має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в економних країнах розвиненої Європи. Як ми переживемо цю зиму — залежить від кожного з нас. Готуватися до холодів варто саме зараз", — попереджав голова профільного міністерства у своєму Facebook.

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Нагадаємо, раніше Міненерго повідомляло, що США допоможуть Україні з проходженням опалювального сезону в умовах повномасштабної війни.

Також повідомлялося, що в Україні створили штаб із підготовки країни до опалювального сезону. У цей період часу, за словами президента Володимира Зеленського, Київ не експортуватиме вугілля і газ, а всі видобуті в країні енергоресурси спрямують на внутрішнє споживання.