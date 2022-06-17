США допоможуть Україні з опалювальним сезоном, — Міненерго

На зустрічі американського посла Бріджіт Брінк та міністра енергетики України Германа Галущенка було досягнуто домовленості щодо збільшення постачання ядерного палива. Це дозволить нашій країні відмовитись від ядерних збірок російського виробництва на АЕС, а нові блоки будувати за американськими технологіями.

На зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з пані послом США Бріджит Брінк було обговорено питання допомоги Сполучених Штатів Україні при проходженні наступного опалювального сезону. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Галущенко ознайомив пані посла з ситуацією в енергетичному секторі України, зокрема в умовах тривалої військової агресії РФ.

Сторони обговорили співпрацю з американською компанією Westinghouse. Зокрема, йшлося про збільшення постачання ядерного палива, що дозволить Україні повністю відмовитися від російських ядерних збірок на українських АЕС, а також про побудову нових блоків за американською технологією.

Герман Галущенко проінформував про збитки, з якими зіткнувся український енергосектор унаслідок дій окупантів.

Попри це, українська енергосистема має достатній резерв для забезпечення внутрішнього попиту на електроенергію, а також і для експорту в європейські країни.

Зі свого боку, Бріджит Брінк висловила захоплення роботою української енергосистеми в умовах повномасштабного російського воєнного вторгнення. Також пані посол наголосила на тому, що США підтримуватимуть Україну у процесі підготовки до наступного опалювального сезону.

"Ми відчуваємо вашу постійну всебічну підтримку. Я щиро вдячний США, зокрема, й за підтримку процесу синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E. Ваша підтримка дає нам впевненість, що ми здолаємо всі надскладні виклики", — зазначив Герман Галущенко.

Сторони також не обійшли увагою проблему газового шантажу з боку Росії, а саме нещодавнє зниження поставок газу до ЄС та погроз зупинки транзиту: "Росія впливає на рівень постачання і використовує цей інструмент як зброю для впливу на ціни", — зазначив Галущенко.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, чому наступний опалювальний сезон в Україні буде непростим. Експерт пояснив це руйнуванням бойлерних та теплоелектроцентралей.