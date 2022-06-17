США помогут Украине с отопительным сезоном, — Минэнерго

На встрече американского посла Бриджит Бринк и министра энергетики Украины Германа Галущенко была достигнута договоренность об увеличении поставок ядерного топлива. Это позволит в нашей стране отказаться от ядерных сборок российского производства на АЭС, а новые блоки строить по американским технологиям.

На встрече министра энергетики Германа Галущенко с послом США Бриджит Бринк был обсужден вопрос помощи Соединенных Штатов Украины при прохождении следующего отопительного сезона. Об этом сообщает пресс- служба Министерства энергетики.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Галущенко ознакомил посла с ситуацией в энергетическом секторе Украины, в частности, в условиях длительной военной агрессии РФ.

Стороны обсудили сотрудничество с американской компанией Westinghouse. В частности, речь шла об увеличении поставок ядерного топлива, что позволит Украине полностью отказаться от российских ядерных сборок на украинских АЭС, а также о строительстве новых блоков по американской технологии.

Герман Галущенко проинформировал об убытках, с которыми столкнулся украинский энергосектор в результате действий оккупантов.

Несмотря на это, в украинской энергосистемы есть достаточный резерв для обеспечения внутреннего спроса на электроэнергию, а также и для экспорта в европейские страны.

Со своей стороны Бриджит Бринк выразила восхищение работой украинской энергосистемы в условиях полномасштабного российского военного вторжения. Также Бринк отметила, что США будут поддерживать Украину в процессе подготовки к следующему отопительному сезону.

"Мы чувствуем вашу постоянную всестороннюю поддержку. Я искренне благодарен США, в частности, и за поддержку процесса синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E. Ваша поддержка дает нам уверенность, что мы сможем одолеть все сверхсложные вызовы", — отметил Герман Галущенко.

Стороны также не обошли вниманием проблему газового шантажа со стороны России, а именно недавнее снижение поставок газа в ЕС и угрозы остановки транзита: "Россия влияет на уровень поставки и использует этот инструмент как оружие для влияния на цены", — отметил Галущенко.

Напомним, что ранее Фокус писал, почему следующий отопительный сезон в Украине будет непростым. Эксперт объяснил это разрушением бойлерных и теплоэлектроцентралей.