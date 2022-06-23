Надскладний сезон: українцям настав час відвикати жити з відкритими взимку вікнами, — Мінрегіон

За словами Олексія Чернишова, температура у квартирах має триматися в межах комфортних 18-20 градусів. Але не опускатись нижче 16, як це відбувається в економній Європі.

Опалювальний сезон 2022-2023 років. у країні буде надскладним, але уряд розуміє всі ризики й уже готується до них. Про це розповів міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

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"Червень, +32°С, але зима близько! Очевидно, що ця зима буде надскладною", — наголосив чиновник.

За його словами, уряд вже розпочав підготовку до осінньо-зимового періоду, й опалювальний сезон у країні розпочнеться вчасно. Про це йшлося на установчому засіданні оперативного штабу 22 червня.

"Головне завдання — забезпечити безперервність тепла. Ми розуміємо всі ризики й активно готуємося до них", — прокоментував глава Мінрегіону.

Він наголосив, що тарифи на тепло не змінюватимуться.

Також Чернишов вважає, що українцям настав час відвикати від відкритих вікон у квартирах взимку. Він зазначив, що у житлі температура має триматися в межах 18-20 градусів. Але водночас не опускатися нижче за 16, як це відбувається в "економних країнах розвиненої Європи".

"Як ми переживемо цю зиму, залежить від кожного з нас. Готуватися до холодів варто саме зараз", — резюмував міністр.

Раніше Фокус розповідав, що Кабмін створив штаб для підготовки до опалювального сезону. За словами глави держави Володимира Зеленського, у цей період Україна не продаватиме свій газ і вугілля за кордон. Усі видобуті в країні ресурси будуть використовуватись для внутрішніх потреб українців.

Також ми писали, чи готують для українців нові тарифи на газ та тепло.