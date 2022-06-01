Зігріють не всіх. Чи готують для українців нові тарифи на газ та тепло

Поки влада рапортує про те, що тарифи на газ та тепло не зміняться, у сховищах України тане газовий запас. Скільки газу потрібно Україні та чи є гарантія, що квартири та будинки у новому опалювальному сезоні будуть забезпечені опаленням безперервно?

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ціна на газ в Україні: останні новини

Питання про тарифи на газ та опалення звучать дедалі гостріше. Ціна газу на ринку коливається приблизно 1 тис. дол. за тисячу кубометрів — 29,3 тис. грн/тис. куб., за даними Української енергетичної біржі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Газ коштує дорого. Свої витрати на його закупівлю підприємства ТКЕ рано чи пізно захочуть поділити зі споживачем, інакше їм загрожують збитки та банкрутство. Влада тим часом продумує механізми компенсації.

"У період війни ціни на газ для населення повинні залишатися без змін. Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізуються і будуть запропоновані на розгляд ВРУ. Основна мета законопроєкту, що зараз розробляється, — збереження чинних тарифів на газ і тепло для населення як мінімум на час війни", — заявив наприкінці травня заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

З новим газом. Скільки газу потрібно Україні в новому опалювальному сезоні

Опитані Фокусом експерти кажуть, що в минулі роки Україна входила в новий опалювальний сезон із запасами в ПСГ приблизно 18-19 млрд кубометрів. Наприклад, на початок листопада 2021 року у сховищах було 18 млрд кубометрів. Якщо запаси скорочуються в період підвищеної інтенсивності (зимовий період), періодично "Нафтогазу України" доводиться проводити дозакачування прямо у високий сезон. Щоправда, це — досить дорого, оскільки взимку ціна ресурсу зростає. Наприклад, так було минулої зими, коли на початку лютого 2022 року, коли запаси впали до 11 млрд кубометрів, Україна терміново домовлялася з Угорщиною про нові постачання газу.

Міністр енергетики Герман Галущенко каже, що опалювальний сезон країна закінчила із запасами на рівні 9 млрд кубометрів, а в новому сезоні очікує, що рівень споживання дорівнюватиме обсягу власного видобутку. У такому разі, до початку опалювального сезону в жовтні в підземних сховищах газу (ПСГ) має бути не менше 13 млрд кубометрів, якщо виходити з обсягу видобутку в 2021 році, коли видобуток державної компанії "Укргазвидобування" склав 13,67 млрд кубометрів.

Важливо

Нове газове питання: до чого призведе конфлікт із "Газпромом" через транзит газу

Щоб досягти потрібних запасів у ПСГ, "Нафтогазу" доведеться здійснювати закупівлі газу і на внутрішньому, і зовнішньому ринку. Згідно з планом, який є зараз, йдеться про закупівлю 2,7 млрд кубометрів імпорту та ще 1,8 млрд кубометрів становитиме закупівля газу всередині України. Тобто якщо сьогодні у ПСГ орієнтовно 9,5 млрд кубометрів, то з урахуванням закупівель до початку опалювального сезону буде 14 млрд кубометрів.

[ + – ] Щоб пройти сезон стабільно, Україні потрібен й імпортний газ, і газ власного видобутку

Чи буде цього достатньо для стабільного проходження опалювального сезону, поки що сказати складно.

"Інформації про обсяги споживання немає, цифр немає, інформація закрита. Нам потрібно до початку опалювального сезону такий обсяг у сховищах, щоб брати зі швидкістю мінімум 1% від запасів на день. Але порахувати зараз складно через окуповану площу, війна триває, і яким буде споживання взимку — незрозуміло", — говорить Денис Саква, старший аналітик компанії Dragon Capital.

Краще — більше. Який запас газу потрібен для української зими

Деякі експерти вважають, що найкраще довести рівень запасів до 16-17 млрд кубометрів.

"Не варто припиняти турбуватися — у зимовий час споживання завжди інтенсивніше, і щоб постачати газ по Україні, необхідно підтримувати в газових сховищах потрібний тиск, і навіть у разі, коли попит буде рівний видобутку, все одно потрібен запас газу в ПСГ — додатково до рівня видобутку майже 3 млрд кубометрів", — упевнений директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар каже, що зараз мета — закачати якнайбільше, тому що ніхто не знає, наскільки холодною буде зима і як змінюватиметься рівень споживання.

"Ми бачимо, що споживання газу різко впало, промисловість розгромлена ударами з боку РФ. Менше газу вже потрібно. Але ніхто не знає, наскільки холодною буде зима. Важливо створювати максимально можливий запас. Це нас завжди рятувало", — зазначив Михайло Гончар. Він наголосив — запланований обсяг приблизно 14 млрд кубометрів — це критично малі запаси. "У колишні роки рівень газу в ПСГ на початку сезону був 18-19 млрд кубометрів, іноді більше. У 2020 році були низькі ціни, і закачали дуже багато, понад 28 млрд кубометрів. Зараз інша ситуація. Коли впало споживання, нам може гіпотетично вистачить 13,5 млрд куб. Але це лише припущення", — каже експерт.

Незважаючи на зниження споживання газу, для безпечного проходження сезону країні потрібні запаси не менше ніж 16-18 млрд кубометрів.

Однак для закупівлі газу потрібні чималі гроші. У "Нафтогазі" вже заявили, що необхідно 220 млрд грн для закупівлі газу для забезпечення нового опалювального сезону. Ні в держбюджеті, ні власне в "Нафтогазу" таких грошей немає. Щоправда, є варіант вирішення фінансового дефіциту.

"Гроші на закупівлю імпортного газу можуть надійти від міжнародних партнерів, але потрібно "Нафтогазу" розраховувати і на свої сили", — каже Володимир Омельченко.

Скільки коштує опалення в Україні 2022 і чи вдасться утримати тарифи в новому опалювальному сезоні

Отже, влада зараз дотримується тарифів на рівні минулого сезону. Однак поки що всі питання ще не вирішені. Адже є теплокомуненерго, яким уже з 1 червня "Нафтогаз" продаватиме газ за новими цінами. У держкомпанії, втім, запевнили, що населення це подорожчання газу не стосується.

"10 травня 2022 р. під час засідання Кабінету Міністрів України було схвалено проєкт Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу й у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення". Законопроєкт, зокрема, передбачає введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

Важливо

Уже із січня. П'ять причин, через які зростуть тарифи ЖКГ у 2022 році

Інформація, яка була поширена у низці засобів масової інформації щодо того, що "в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі", маніпулятивна", — зазначили у "Нафтогазі".

Там пояснили, що дійсно встановили для ТКЕ нові ціни на газ — це запланований з 1 червня 2022 року перегляд цін, який був однією з умов договору, який ТКЕ добровільно уклали в минулому році з "Нафтогазом". У держкомпанії кажуть, що законопроєкт, ухвалений нещодавно, передбачає, що частину міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсована різниця між економічно обґрунтованими та поточними тарифами, зокрема для ТКЕ. Тобто теплокомуненерго отримають кошти для розрахунку з "Нафтогазом" за новими цінами.

31 травня уряд ухвалив постанову №637, де гарантував підприємствам ТКЕ пільгову ціну на газ, проте лише до 31 липня 2022 року. У Міністерстві енергетики пояснили: з 1 червня до 31 липня "Нафтогаз Трейдинг" реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг із гарячого водопостачання, за ціною 7 420 грн (з ПДВ) за тисячу кубометрів.

Тарифи на опалення і газ не планують підвищувати. Але для компенсації низьких тарифів уряду доведеться шукати мільярди

Експерти вважають, що уряд усіма силами намагатиметься стримувати тарифи, відмовляючись від підвищення.

"Будь-яке зростання тарифів негативно всіма сприймається, особливо під час війни. Уряд не може дозволити собі зростання тарифів, коли громадяни не багатіють — втрачені робочі місця, доходи, надходить фінансова допомога громадянам від держави… Але не підвищувати їх — проблема для ТКЕ. Можливо, вихід буде в тому, що нам не відмовляють у наданні фінансової допомоги від Євросоюзу, напевно уряд звертатиметься за цільовими фінансами саме для подолання цієї проблеми", — каже Михайло Гончар.

Проте відмова від зростання тарифів не означає, що вся країна буде, як у минулому сезоні повністю забезпечена газом і теплом. Адже багато регіонів у буквальному сенсі спорожніли через міграцію внаслідок бойових дій, у багатьох зруйнована інфраструктура, тому безперебійна робота там підприємств із теплозабезпечення вимагатиме і мільйонних інвестицій в інфраструктуру, і величезних коштів власне на функціонування подавання тепла. Якщо в населеному пункті населення майже немає, то, швидше за все, місцева влада змінюватиме схеми та механізми забезпечення теплом квартир. Йдеться про перехід на електроопалення.

[ + – ] Інфраструктура, що постраждала від агресора, — лише мала частина в морі проблем, які потрібно вирішувати до нового опалювального сезону

"З регіонів, де зруйнована інфраструктура та залишилося мало людей, буде дешевше переселити людей в інші регіони, ніж будувати нову інфраструктуру, або потрібні будуть оперативні рішення з енергозабезпечення, наприклад, когенераційні установки, теплові насоси, повинні з'явитися конкретні рішення для кожного випадку на місцевому рівні. Тобто, якщо в місті 5% жителів, то логічно їх переселити в інший регіон. Якщо ж 30-40% людей, то потрібно буде працювати над оперативними системами опалення. Можна використовувати й електроопалення, потрібно дивитися, де які мережі, яка напруга", — каже Володимир Омельченко.

Денис Саква не заперечує, що в разі нестачі газу в сховищах в умовах жорстких погодних умов у новому опалювальному сезоні може виникнути також дефіцит газу для забезпечення домогосподарств і газом, і теплом. У такому разі підприємства ТКЕ будуть змушені йти шляхом обмеження рівня споживання.

Важливо

Бізнес у великому боргу. Чому ростуть комунальні тарифи для юридичних осіб

"Якщо не вистачатиме газу, будуть знижувати температуру теплоносія до 15%, це дозволить знизити споживання. Або може бути ухвалене рішення обмежити рівень споживання газу домогосподарствами фінансово — наприклад, запропонувати 10 кубометрів за однією ціною, а чим вище споживання, тим дорожча ціна. Але для воєнного часу це було б вкрай непопулярним рішенням", — міркує Денис Саква.

Окремою проблемою нового опалювального сезону стануть величезні неплатежі, оскільки навіть в умовах регулярного подавання тепла та газу, багато громадян не зможуть оплачувати платіжки через власну неплатоспроможність, або через виїзд зі свого житла вирішать принципово накопичувати борги за послуги ЖКГ. Нараховувати штрафи на заборгованість українцям до кінця війни не будуть, оскільки це заборонено постановою КМУ №206 від 6 березня 2022 року. Втім, про списання боргів за комуналку теж не йдеться, а отже, борги за послуги рано чи пізно сплатити доведеться всім.