Согреют не всех. Готовят ли украинцам новые тарифы на газ и тепло

Пока власть рапортует о том, что тарифы на газ и тепло не изменятся, в хранилищах Украины тает газовый запас. Сколько газа нужно Украине и есть ли гарантия, что квартиры и дома в новом отопительном сезоне будут обеспечены отоплением беспрерывно?

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Цена на газ в Украине: последние новости

Вопросы о тарифах на газ и отопление звучат все острее. Цена газа на рынке колеблется в районе 1 тыс. долл. за тысячу кубометров – 29,3 тыс. грн/тыс. куб., согласно данным Украинской энергетической биржи.

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Газ стоит дорого. Свои расходы на его закупку предприятия ТКЭ рано или поздно захотят разделить с потребителем, иначе им грозят убытки и банкротство. Власти тем временем продумывают механизмы компенсации.

"В период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений. Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируются и будут предложены на рассмотрение ВРУ. Основная цель разрабатываемого сейчас законопроекта — сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", — заявил в конце мая заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

С новым газом. Сколько газа нужно Украине в новом отопительном сезоне

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что в прежние годы Украина входила в новый отопительный сезон с запасами в ПСГ порядка 18-19 млрд кубометров. Например, на начало ноября 2021 года в хранилищах было 18 млрд кубометров. Если запасы сокращаются в период повышенной интенсивности (зимний период), периодически "Нафтогазу Украины" приходится проводить дозакачку прямо в высокий сезон. Правда, это – довольно дорого, так как зимой цена ресурса растет. Например, так было прошлой зимой, когда в начале февраля 2022 года, когда запасы упали до 11 млрд кубометров, и Украина в срочном порядке договаривалась с Венгрией о новых поставках газа.

Министр энергетики Герман Галущенко говорит, что отопительный сезон страна закончила с запасами на уровне 9 млрд кубометров, а в новом сезоне ожидает, что уровень потребления будет равен объему собственной добычи. В таком случае, к началу отопительного сезона в октябре в подземных хранилищах газа (ПХГ) должно находиться не менее 13 млрд кубометров, если исходить из объема добычи в 2021 году, когда добыча государственной компании "Укргазвидобування" составила 13,67 млрд кубометров.

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Чтобы достичь нужных запасов в ПХГ, "Нафтогазу" придется совершать закупки газа и на внутреннем, и на внешнем рынке. Согласно плану, который есть сейчас, речь идет о закупке 2,7 млрд кубометров импорта и еще 1,8 млрд кубометров составит закупка газа внутри Украины. То есть, если сегодня в ПХГ ориентировочно 9,5 млрд кубометров, то с учетом закупок к началу отопительного сезона будет 14 млрд кубометров.

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Будет ли этого достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона, сказать пока сложно.

"Информации об объемах потребления нет, цифр нет, информация закрыта. Нам нужно к началу отопительного сезона такой объем в хранилищах, чтобы отбирать со скоростью минимум 1% от запасов в день. Но посчитать сейчас сложно из-за оккупированной площади, война продолжается, и каким будет потребление зимой – неясно", — говорит Денис Саква, старший аналитик компании Dragon Capital.

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Некоторые эксперты считают, что лучше довести уровень запасов до 16-17 млрд кубометров.

"Не стоит переставать беспокоиться – в зимнее время потребление всегда интенсивнее, и чтобы поставлять газ по Украине, необходимо поддерживать в газовых хранилищах нужное давление, и даже в случае, когда спрос будет равен добыче, все равно нужен запас газа в ПХГ – дополнительно к уровню добычи около 3 млрд кубометров", — уверен директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар говорит, что сейчас цель – закачать как можно больше, так как никто не знает, насколько холодной будет зима и как будет меняться уровень потребления.

"Мы видим, что потребление газа резко упало, промышленность разгромлена ударами со стороны РФ. Меньше газа уже нужно. Но никто не знает, насколько холодной будет зима. Важно создавать максимально возможный запас. Это нас всегда выручало", — отметил Михаил Гончар. Он подчеркнул – запланированный объем около 14 млрд кубометров – это критически малые запасы. "В прежние годы уровень газа в ПХГ в начале сезона был 18-19 млрд кубометров, иногда больше. В 2020 году были низкие цены, и закачали очень много, более 28 млрд кубометров. Сейчас иная ситуация. Когда упало потребление, нам может гипотетически хватить 13,5 млрд куб. Но это лишь предположение", — говорит эксперт.

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Однако для закупок газа нужны немалые деньги. В "Нафтогазе" уже заявили, что необходимо 220 млрд грн для закупки газа с целью обеспечения нового отопительного сезона. Ни в госбюджете, ни у самого "Нафтогаза" таких денег нет. Правда, есть вариант решения финансового дефицита.

"Деньги на закупку импортного газа могут поступить от международных партнеров, но нужно "Нафтогазу" рассчитывать и на свои силы", — говорит Владимир Омельченко.

Сколько стоит отопление в Украине 2022 и получится ли удержать тарифы в новом отопительном сезоне

Итак, власть сейчас придерживает тарифы на уровне прошлого сезона. Однако пока все вопросы еще не решены. Ведь есть теплокоммунэнерго, которым уже с 1 июня "Нафтогаз" будет продавать газ по новым ценам. В самой госкомпании, впрочем, заверили, что к населению это подорожание газа не имеет отношения.

"10 мая 2022 г. во время заседания Кабинета министров Украины был одобрен проект Закона Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного состояния и последующего восстановления". Законопроект, в частности, предусматривает введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

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Информация, которая была распространена в ряде средств массовой информации относительно того, что "в Украине цена на отопление будет повышена втрое", манипулятивна", — отметили в "Нафтогазе".

Там объяснили, что действительно установили для ТКЭ новые цены на газ – это планируемый с 1 июня 2022 года пересмотр цен, что был одним из условий договора, который ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с "Нафтогазом". В госкомпании говорят, что законопроект, принятый недавно, предусматривает, что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов. Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ. То есть, теплокоммунэнерго получат средства для расчета с "Нафтогазом" по новым ценам.

31 мая правительство приняло постановление №637, где гарантировало предприятиям ТКЭ льготную цену на газ, однако лишь до 31 июля 2022 года. В Министерстве энергетики объяснили: с 1 июня по 31 июля "Нафтогаз Трейдинг" реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению, по цене 7420 грн (с НДС) за тысячу кубометров.

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Эксперты считают, что правительство всеми силами будет пытаться сдерживать тарифы, отказываясь от повышения.

"Любой рост тарифов негативно всеми воспринимается, особенно во время войны. Правительство не может позволить себе рост тарифов, когда граждане не богатеют – потеряны рабочие места, доходы, поступает финансовая помощь гражданам от государства… Но не повышать их – проблема для ТКЭ. Возможно, выход будет в том, что нам не отказывают в предоставлении финансовой помощи от Евросоюза, наверняка правительство будет обращаться за целевыми финансами именно для преодоления этой проблемы", — говорит Михаил Гончар.

Однако отказ от роста тарифов не означает, что вся страна будет, как в прошлом сезоне, полностью обеспечена газом и теплом. Ведь многие регионы в буквальном смысле опустели из-за миграции вследствие боевых действий, во многих разрушена инфраструктура, так что бесперебойная работа там предприятий по теплообеспечению потребует и миллионных инвестиций в инфраструктуру, и огромных средств на само функционирование подачи тепла. Если в населенном пункте населения почти нет, то, скорее всего, местные власти будут менять схемы и механизмы обеспечения теплом квартир. Речь идет о переходе на электроотопление.

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"Из регионов, где разрушена инфраструктура и осталось мало людей, будет дешевле переселить людей в другие регионы, чем строить новую инфраструктура, или нужны будут оперативные решения по энергообеспечению, например, когенерационные установки, тепловые насосы, должны появиться решения конкретные по каждому случаю на местном уровне. То есть, если в городе 5% жителей, то логично их переселить в другой регион. Если же 30-40% людей, то нужно будет работать над оперативными системами отопления. Можно использовать и электроотопление, нужно смотреть, где какие сети, какое напряжение", — говорит Владимир Омельченко.

Денис Саква не исключает, что в случае недостатка газа в хранилищах в условиях жестких погодных условий в новом отопительном сезоне, может возникнуть также дефицит газа для обеспечения домохозяйств и газом, и теплом. В таком случае, предприятия ТКЭ будут вынуждены идти по пути ограничения уровня потребления.

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"Если будет не хватать газа, будут снижать температуру теплоносителя до 15%, это позволит снизить потребление. Или может быть принято решение ограничить уровень потребления газа домохозяйствами финансово – например, предложить 10 кубометров по одной цене, а чем выше потребление, тем дороже цена. Но для военного времени это было бы крайне непопулярное решение", — рассуждает Денис Саква.

Отдельной проблемой нового отопительного сезона станут громадные неплатежи, поскольку даже в условиях регулярной подачи тепла и газа, многие граждане не смогут оплачивать платежки из-за собственной неплатежеспособности, или же по причине выезда из своего жилья будут принимать принципиальное решение накапливать долги за услуги ЖКХ. Начислять штрафы на задолженность украинцам до конца войны не будут, так как это запрещено постановлением КМУ №206 от 6 марта 2022 года. Впрочем, о списании долгов за коммуналку тоже речь не идет, а значит, по долгам рано или поздно платить за услуги придется всем.