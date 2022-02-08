Хватит ли Украине газа до конца зимы. Надежда на Словакию и мягкую погоду

Сколько природного газа сейчас в украинских подземных хранилищах, нужно ли его импортировать и будет ли тепло в домах в феврале и марте.

Газа в Украине достаточно, а собственная добыча будет расти. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов правительству в парламенте 28 января. Он сообщил, что в газохранилищах Украины около 11 млрд куб. м газа. Благодаря собственной добыче Нафтогаз планирует получить еще 3,3 млрд куб. м в первом квартале этого года. Есть планы получить газ по импортным контрактам, в том числе из Венгрии.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"С 1 января 2022 года мы повысили гарантированные мощности для увеличения импорта газа в Украину почти на 30%. Теперь их общий объем составляет около 35 млн куб. м в сутки", — отметил Шмыгаль. И добавил: долгосрочная цель, закрепленная в Национальной экономической стратегии до 2030 года, — обеспечение 100% потребности Украины в природном газе за счет собственной добычи.

Уже в начале февраля глава госкомпании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что Украина и Словакия договорились о тестовом увеличении гарантированных мощностей для физического импорта природного газа из Европы до 42 млн куб. м в сутки.

Фокус выяснил, сколько газа есть в стране и нет ли сейчас рисков для стабильного прохождения отопительного сезона.

Газохранилища Украины: сколько газа у нас есть?

По состоянию на конец октября 2021 года в газохранилищах Украины было 18,2 млрд куб. м газа, в конце декабря – 13,7 млрд куб. м. За месяц – на начало февраля – количество газа в ПХГ страны сократилось до 11 млрд куб. м.

"Системно газа достаточно на этот сезон, больших проблем в этой сфере я не ожидаю", — сообщает Фокусу Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. С ним соглашается Андриан Прокип, эксперт по энергетике Украинского института будущего.

"Учитывая погодный режим, если массово газ не пойдет на производство электроэнергии, угроз нет. За счет теплой погоды осенью мы сэкономили 1,5 млрд куб. м. Конечно, все зависит от того, какая будет погода в феврале, но базовый сценарий сейчас — проблем быть не должно", — говорит Прокип.

Пока ситуация стабильная. Но задача стоит – искать и покупать газ для закачки на следующий сезон директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль

Кстати, в конце января 2021 года в газохранилищах было 23,7 млрд куб. м. Эксперты говорят, что тогда закачали слишком много, однако в условиях низких цен на газ в 2020 году это было адекватно ситуации. К тому же в ПХГ закачивали газ иностранные компании. К примеру, в сентябре 2020-го стоимость природного газа на спотовом рынке нидерландского хаба TTF была около $150 за 1 тыс. куб. м. А 28 января 2022 стоимость 1 тыс. куб. м на той же бирже составила $1,08 тыс.

Риск — погода. Большие морозы могут разбалансировать систему

"Сейчас газа в ПХГ достаточно для прохождения отопительного сезона, потому что мы видим прогноз погоды, мы видим потребление, а оно в этом году низкое, зима относительно теплая, потребители экономят газ или отказываются его использовать. При среднем суточном отборе 85 млн куб. в феврале мы используем максимум 2,5 млрд куб. м. Пока ситуация стабильна. Но задача стоит — искать и покупать газ для закачки на следующий сезон", — комментирует Геннадий Кобаль, директор ExPro Consulting.

[ + – ] Динамика запасов природного газа в ПХГ Украины Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Он предупреждает: большие морозы (до -15–20°C) могут разбалансировать систему, ведь скорость отбора газа из хранилищ зависит от общего объема в ПХГ.

"Когда запасы в хранилищах снижаются, а температура низкая и потребление растет, мы не можем поднимать из подземки большие объемы газа. Когда в ПХГ есть 16 млрд куб. м, мы ежесуточно можем поднимать из хранилищ 140 млн кубометров, а если в ПХГ 11 млрд куб. м, то и 100 млн не сможем поднять", — объясняет эксперт.

Важно

Газ как "черный лебедь": эксперты оценили риск высокой цены на газ для экономики

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что 11 млрд куб. м в ПХГ мало для безопасного прохождения отопительного сезона. Однако Денис Саква, аналитик энергетического сектора Dragon Capital, отмечает, что все зависит от того, будут морозы или нет. Если да, то нужно будет срочно подключить импортные поставки.

"В холодные дни потребление быстро растет. У нас есть три источника для удовлетворения спроса на газ: внутреннее производство, подъем газа из хранилищ и импорт. Сейчас импорта нет, так что остаются только два источника", — отмечает Саква.

Импорт и экономия: "Газ из России уже лет шесть не покупаем"

Один из важных источников голубого топлива для Украины — импорт. Ранее Нафтогаз постоянно поставлял газ с европейского направления — из Словакии, Польши, Венгрии. В прошлом году, по словам главы Нафтогаза Юрия Витренко, компания импортировала 2,5 млрд куб. м газа на 42 млрд. грн. В настоящее время в правительстве также рассматривают варианты будущих импортных поставок. Конечно, из стран Евросоюза, а не из РФ.

"Мы уже лет шесть в России газ не покупаем, думаю, нужно сохранить эту модель, целесообразнее импорт из Польши. У Словакии своего газа нет, а у Польши есть, они достраивают газопровод из Норвегии, 10 млрд кубометров газа смогут поставлять из Норвегии", – рассказывает Геннадий Кобаль.

В украинских ПХГ достаточно газа для отопительного сезона. Но при условии, что не ударят морозы -15С и ниже

По мнению Юрия Корольчука, импортировать нужно уже сейчас, а не ждать, пока возникнут проблемы.

"Если бы мы покупали хотя бы по 1 млрд куб. м ежемесячно с ноября по март, то вообще не возникло бы вопросов. Так всегда и было. А сейчас надо купить хотя бы 2 млрд кубометров. А они выжидают, будут делать так, когда кризис грянет", — говорит эксперт.

С другой стороны, сейчас цена топлива на рынке неблагоприятна, сложно найти большие объемы импорта.

"Наша надежда — Словакия, хотя гарантированные мощности у нас из Венгрии. Сложно найти газ, мало предложений, а любые большие объемы покупок повышают цену на рынке. Ситуация непростая", — отмечает Денис Саква.

Важно

Газ, которого не будет, вместо угля, которого нет: лучший способ обанкротить страну посреди зимы

Корольчук называет еще одну проблему. Он считает, что у Украины нет денег для покупки газа.

"Цена высока, а в ЕС никто особо не хочет продавать. Ждут середины марта, когда будет понятно, прошли этот сезон или нет", — объясняет эксперт. В такой ситуации речь идет о восстановлении в стране социального проекта с кодовым названием "прикрути", когда все пользователи природного газа уменьшают потребление ради общей цели — предупреждения возможного кризиса.

То есть, один из неотложных шагов, кроме планирования импорта, — это массовая газовая экономия.

"Сейчас оптимально было бы выйти к людям и сказать, что ситуация напряженная, снижайте потребление. Начать работу с населением. Но у нас все хотят купаться "в теплой ванне", — подчеркивает Денис Саква.