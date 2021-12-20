Газ, которого не будет, вместо угля, которого нет: лучший способ обанкротить страну посреди зимы
Использование газа вместо угля для украинских ТЭЦ — это верный способ обанкротить страну. Потому что сейчас цены на газ подбираются к 2000 долларов за тысячу кубов.
Посмотрел "Свободу Савика Шустера". Хотя публика там, в большинстве своем, собралась мне лично не симпатичная. В программе прозвучала нелицеприятная оценка ситуации в топливо-энергетической сфере, о чем мы с экспертами на моем Ютуб-канале толкуем уже больше месяца. Повторено все, вплоть до того, что хаос в экономике автоматически подталкивает нас в объятия России.
Теперь к позиции экспертного сообщества подтянулись оппозиционные политики.
А что власть? А власть продолжает самозабвенно петь, что все хорошо, прекрасная маркиза: угля завались, газа еще больше, электроэнергии столько — сам Илон Маск обзавидуется…
Мне это напоминает трагикомическую ситуацию, когда на Таиланд уже накатывалось цунами, а туристы на пляже бездумно снимали приближающиеся смертельные волны на мобилки.
А еще прочел, что наше министерство энергетики думает над переводом ТЭЦ на газ в связи с недостатком энергетического угля. Недостаток этот наблюдается на всех украинских теплоэлектростанциях.Важно
У людей, слышавших об энергетике, после таких сообщений волосы начинают вставать дыбом.
Во-первых, от того, что о дефиците угля профильное министерство задумалось лишь посреди зимы, а не заранее.
Во-вторых, в качестве резервного энергоносителя на большинстве наших ТЭЦ предусмотрено использование мазута. Рассуждения про газ говорят о том, что и с мазутом у нас проблемы. Хотя он обязан находиться в госрезерве страны.
В-третьих, переоборудование котлов на газ потребует неизвестно сколько времени и, главное, денег, которых у нас нет точно — достаточно посмотреть на госбюджет.Важно
В-четвертых и в главных, использование газа вместо угля — это верный способ обанкротить страну. Потому что сейчас цены на газ подбираются к 2000 долларов за тысячу кубов.
Чтобы найти деньги, наша власть полезет в самые кабальные, безнадежные займы, а также запустит печатный станок. Что приведет к гиперинфляции при стагнации экономики — худший сценарий.
Честно говоря, хочется, чтобы этот период наглых дилетантов поскорее завершился. Любым образом.