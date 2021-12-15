Меняем уголь на газ. Почему местные власти оставят наедине с холодными квартирами украинцев

Великие энергетики из нынешнего правительства решили, что в связи с дефицитом угля (а точнее, при полноценном наличии отсутствия его запасов и полной бездеяльности ЦОВВ в виде нацрегулятора по этому поводу), надо поручить профильным органам исполнительной власти и ТКЭ обеспечить возможность перехода ТЭС и ТЭЦ с угля на 100% использование газа!

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Того самого, что сейчас в Европе продается по $1 500 за 1000 кубов, а у нас уже по 45-46 000 грн за 1000 кубов, и которого у нас и так не хватает, потому как 15 млрд кубов в ПХГ из которых 4 млрд кубов — "неоподъемные", а еще 6 млрд кубов — частные и используемые только в процессе "национализации"…

Прямо в стиле Марии-Антуанетты, которая, согласно мифологизированной истории, предлагала парижанам есть пирожные, если хлеба им не хватает…

Важно

Испытание зимой. Когда украинцы узнают цену реформам от Нафтогаза

Да, за этот "праздник жизни" предлагается заплатить… органам местного самоуправления! И, похоже, самим ОМС стало уже сильно страшно от такой перспективы.

Мэр Чернигова, между прочим, вчера уже прямо заявил: "Сейчас НАК будет искусственно создавать эту проблему и загонять в убыток. Я волнуюсь, что этот ущерб, с одной стороны, будет риском по несвоевременной оплате вообще по отключению газа. Хотя, поскольку здесь население, то вряд ли это произойдет. Но второй риск — этот ущерб, в конце концов, перейдет на город. Я не хотел бы генерировать колоссальный ущерб на пустом месте".

Дохозяйнувались? И шо? "ВРоттердам+" разом с "Амстэрвдуплем+" не допомогли "порєшать сітуацію"?

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