Зачем пенсионеру бесплатный смартфон от Зеленского
Шутки шутками, а последствия єБабу-сь окажутся вполне серьезными. Ползучая "жижитализация" под видом "электронной демократии" — это возможный механизм легитимации выборов парламента/президента в "Дие".
А теперь пару слов серьезно насчет єБабу-сь и єДіду-сь.
а) Смартфоны — ну никак не предмет первой необходимости для тех, кто живет на 3 000 грн в месяц. Да и сам проект обойдется госбюджету в 10 млрд грн +. Эти расходы в бюджет 2022 года не заложены.
б) Госзаказ на однотипную продукцию в таком объеме (10 млрд грн +) это стопроцентная провокация коррупции. На закупке можно поднять многомиллионные откаты и… никто не проследит. О качестве закупленного я вообще помолчу.Важно
Тут сразу вспоминают веб-камеры на выборы, которые еще при Януковиче закупали на 1 млрд грн… куда они делись, были ли они вообще… история умалчивает. Так вот, со смартфонами может повториться та же история.
в) ОбєБабусивание смартфонами в рамках "ползучей жижитализации" под видом "электронной демократии" — это возможный механизм легитимации выборов парламента/президента в "Дие".
А электронные выборы элементарно сфальсифицировать. Надеюсь, историю с транзитными серверами ЦИК помнят многие.
Так вот, там хоть возможность опротестовать итоги была, так как были протоколы с мокрыми печатями, которые хоть и можно подделать, но совсем не так просто и всеобъемлюще, как поменять электронные записи в реестре при подсчете голосов.
Так что шутки шутками, а последствия єБабу-сь окажутся вполне серьезными.