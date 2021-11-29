Маппет-шоу по-киевски. Почему переворот "готовил" Ахметов, а под статью попал Бутусов

Ничего не понимаю. Шел восьмой год войны и третий год шестого президента. И вот, на прессухе, проводимой президентом, тот сообщает всему миру о том, что самый богатый человек страны готовит… государственный переворот! То есть, насильственный захват власти, что в любом государстве определяется, как одно из самых тяжких преступлений.

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Проходит трое суток, до обозначенной президентом даты госпереворота остается два дня, а главный подозреваемый…еще даже не подозреваемый! Хуже того, ни один правоохранительный орган даже не почесался, чтобы среагировать на публичное заявление главы государства о готовящемся преступлении!

Напомню, что вследствие проведенных реформ, наши правоохранители обязаны реагировать на ЛЮБОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ(!), но… Они игнорят даже президента!

Важно

У страха глаза велики. Готовит ли Ахметов государственный переворот?

В то же время, не прошло и суток, как журналисту Бутусову, который на этой самой пресс-конференции повздорил с президентом, "прилетает" подозрение по ст. 437 УК о разжигании агрессивной войны! Любопытно, а главкому РФ такое подозрение выдвигали?

Вот ничего не понимаю, восьмой год войны, а ее только начали разжигать… И сделал это… украинский журналист! Простите, а до этого момента у нас что было? Умиротворяющая война?

В итоге, олигарх, якобы готовящий госпереворот, ходит на свободе и не имеет претензий со стороны компетентных органов, а журналист, похваставшися в своем блоге стрельбой из пушки на полигоне(?) — стал подозреваемым в организации войны…

У нас точно идет борьба с олигархами и наличествует равенство перед законом? Или преследование журналистов, это и есть вся борьба? А на Бурштынскую ТЭС снаряд из той самой пушки прилетел? Или это так, в рамках подготовки к госперевороту, что-то взорвалось?

Картинка ниже как бы намекает…

[ + – ] Кадр из выпуска комедийного "Маппет-шоу"

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