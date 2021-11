У страха глаза велики. Готовит ли Ахметов государственный переворот?

Готовил ли Ахметов государственный переворот?

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На прошедшей сегодня пресс-конференции Зеленский взорвал информационную бомбу: обвинив олигарха Рината Ахметова в том , что тот, якобы, готов принять участие в государственном перевороте. Правда, сделал это Зеленский очень неубедительно: как то буднично и несерьезно. Таким унылым тоном и так неэмоционально можно объявить, скажем, об увольнении какого- нибудь коррумпированного чиновника или о плохом урожае зерновых, но никак не о подготовке государственного переворота, в котором участвует самый богатый человек Украины.

И это сейчас, когда служба военной разведки доказывает, что в начале следующего года Россия планирует начать вторжение в Украину. Государственный переворот, который может ввергнуть страну в гражданскую войну!

Если, как утверждает Зеленский, у него есть определенные доказательства того, что Ахметов участвует в госперевороте, который якобы финансирует Россия, то почему он и другие участники заговора не арестованы?

Все это заставляет усомниться в том, что Ахметов действительно участвовал в подготовке государственного переворота.

С другой стороны, совершенно не имея никаких оснований, Зеленский не решился бы на такое серьезное обвинение.

Попробуем разобраться в этом. И начнем с ответа на вопрос:

Что такое государственный переворот?

С этой целью обратимся к двум экспертам по вопросам государственных переворотов из Университета Кентукки Jonathan M Powell & Clayton L Thyne. В своей статье "Global instances of coups from 1950 to 2010: A new dataset," они дают определение государственного переворота:

Государственный переворот — это незаконная попытка военных или других элит, уже находящихся внутри государственного аппарата, сместить действующую власть.

Важно

Давай устроим праздник — маленький переворот. Почему Бутусову не стоило унижать Зеленского

В этом определении важно выделить два принципиальных момента:

1. Незаконная попытка.

Что такое незаконная попытка? А что такое законная попытка смещения власти? А можно ли законно смещать власть?

Ответ : Да, можно.

Как? Через ПОЛИТИЧЕСКОЕ давление с помощью недовольных масс общества. Если власть не эффективна, если она коррумпированна, импотентна и т.д. то оппозиция и общество вполне могут прибегнуть к средствам политического давления с целью смещения власти, не дожидаясь выборов. Это происходио в мире сплошь и рядом и это неотъемлемое право людей, гарантированное правом на мирные собрания и митинги.

2. Второй момент — это вовлеченность в переворот той части элиты , которая уже служит в государственном или политическом аппарате действующей власти.

Речь идет, главным образом, об офицерах и генералах, высших чиновниках, которые благодаря своим тайным знаниям, навыкам, благодаря своему вращению в высших кругах и влиянию в действующем режиме могут надавить и принудить высших должностных лиц подать в отставку методами угроз и шантажа.

То есть, государственный переворот — это внутренний конфликт внутри действующего государственного аппарата и незаконная смена власти через внутриэлитное давление, а не через механизм политического давления и не через выборы.

Важно

Опасная игра Порошенко. Реален ли новый майдан из-за "Вагнергейта"

Как я писал пару дней назад, против Зеленского сейчас организована попытка отстранения его от власти с помощью искусственного нагнетания истерии дела "вагнеровцев". Однако, отстранение планировалось с помощью вполне законного политического давления, с помощью майдана , учитывая резкое падение популярности Зеленского, неэффективности его управления страной , его кумовства, фаворитизма и т.д.

Очевидно, в этой схеме отстранения Зеленского чисто законными методами Ахметов представлял для Зеленского наибольшую угрозу благодаря своим огромным финансовым возможностям.

Вполне возможно, что подготовку майдана патриотов Зеленский считает государственным переворотом. Но это не верно. Янукович тоже считал, и, наверное, до сих пор считает, что против него был осуществлен государственный переворот. Майдан -это народный мятеж, это реакция общества до дурное управление, на коррупцию, на кумовство , на энергетический кризис.

И если люди выйдут на площадь, то значит, Зеленский это заслужил.

Сегодняшняя пресс-конференция Зеленского — это его попытка предотвратить майдан патриотов, который готовит Порошенко и другие олигархи.

В целом, Зеленский выглядел очень слабо, растерянно, неубедительно. Чувствуется, что он уже во многом потерял рычаги управление страной и лишь пассивно наблюдает за происходящими событиями. Если ему не повезет и зима будет холодной, то вопрос о досрочном его уходе станет практически неизбежным.

Первоисточник.