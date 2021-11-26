Давай устроим праздник — маленький переворот. Почему Бутусову не стоило унижать Зеленского

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского демонстрирует до жути опасный кризис власти в Украине. И теперь понятно, почему именно сейчас российские войска концентрируются возле границ Украины.

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Зеленский, как и многие постсоветские президенты, считает СМИ и журналистов виновными в проблемах страны. Это очень распространенная точка зрения в постсоветских странах — меня самого многие обвиняют (и будут обвинять) в том, что я там за кого-то "топлю" или наоборот. Традиция подобных обвинений очень неприятна, так как она показывает отношение к культуре в данных странах.

Культура слова, культура чтения, передачи информации, культура диалога, публицистики, литературы и так далее — именно потому столь слаба.

Но еще хуже то, что Зеленский, видимо, только тем и занят, что читает различных блогеров, смотрит телеканалы. Знаю по себе — на это уходит много времени и сил. И это не совсем полезно для психического, да и для физического здоровья.

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Однако невежливое поведение Юрия Бутусова шокирует. Как и то, что ни ведущий марафона, ни сам президент не смогли остановить его поток обвинений.

Мне лично кажется, объяснение Зеленского относительно отмены операции по так называемым "вагнеровцам" тем, что те могли захватить самолет и оказать сопротивление — вполне релевантным.

Но возникает вопрос, который почему-то не обсуждается в Украине и который резонно столь волнует Христо Грозева из Биллингкэта — почему власть Украины не распространяет информацию о "вагнеровцах", ведь они хвалятся как убивали в Украине и в других странах, рассказывают о контактах с ФСБ и так далее и тому подобное? Ведь именно тут мог бы состояться огромный прорыв Украины в мировых СМИ.

Информация эта поставила бы в Кремль в очень трудное положение. Но я о другом.

Отсутствие уважения к другому человеку, отсутствие уважения к главе страны, крайне опасны в ситуации войны с Россией.

Разумеется — тут главная вина президента Зеленского, это он дошутился и договорился уже до какого-то там "переворота" и тем снизил порог доверия к власти и ее символам. Но все-таки не стоило бы еще более унижать президента Украины, так как он реально легитимно избранный.

И тут суть проблемы, как по мне. В постсоветских странах привыкли не замечать иного мнения, презрение к избирателю, к электорату, к народу — крайне широко. Отсюда и презрение к оппозиции у власти, отсюда этот крайне опасный кризис.

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И я не вижу возможностей его разрешения, к сожалению.

Боюсь, что подобная свобода без ограничений докатится до анархии. И на это очень рассчитывают в Кремле.

Еще раз — разумеется, власть отвечает в первую очередь. Но теперь отвечаем и мы все. Вовсе не за наши слова, но за наши поступки, за наше неуважение к оппоненту, за наше презрение к другому мнению.

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