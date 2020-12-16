Успеть до локдауна. Перерастут ли протесты ФОПов в новый Майдан?

Еще хуже то, что вводить локдаун после праздников означает обречь и без того брошенное население на расширение эпидемии. И тысячи, десятки тысяч смертей.

Но ввести локдаун сейчас, означает натолкнуться на его полное невыполнение никем, не только широкими массами, но и полицией, пожарными и так далее…

Таковы традиции. Тут интересно сравнить с Францией — там тоже локдаун вводят после нового года, но во Франции он уже был, там все-таки существует развитая медицина, да и людям, лишившимся работы, выплатят помощь. А вот в Германии наоборот — локдаун вводят именно на праздники, понимая что протесты, связанные с традицией Рождества не будут сильными, в отличие от французов.

В Украине, дело опять таки в том, что казна пуста, державе неоткуда брать денег чтобы выплатить хоть какие-то компенсации. Но добавляется и самое неприятное в этой истории — держава учитывает интересы только очень крупного бизнеса, которого, собственно, и устраивает подобная система.

Все понимают, что крупный бизнес сумеет выйти из эпидемии наименее пострадавшим, как и понимают, что "большие" люди будут отдыхать, как привыкли, да и лечиться значительно лучше всех остальных.

А вот средний бизнес, тем более мелкий — держава вновь (как началось со времен "челноков") будет безжалостно грабить, так как именно мелкие и средние бизнесмены оказывали широчайшую помощь Майданам, более всех других тратились там и более всех других мерзли на площадях…

Месть чиновников, месть ментовья, месть судебной "ветви" (или точнее — плети) ударит более всего по ним, тем более, что понятие "торговец" до сих пор не очень популярно в украинском обществе.

Поэтому опять кассовые аппараты, налоговые придирки, проверки, обдираловка…

Симптоматично и явно широкое присутствие русского языка (конечно, со всеми элементами украинских влияний) на Майдане бизнесменов.

Как некоторые и боялись — административная украинизация и нелепые штрафы не приведут к нужным результатам.

Трагедия еще более обостряется расхожденим интересов малого бизнеса и так называемой "проевропейской оппозиции". Которая обязана была бы быть в первых рядах защитников бизнеса. Но она защищает только "своих". Например, Татьяну Черновол. Причем, не на майдане бизнесменов, а в другом месте.

Опасная традиция украинского освободительного движения, которое и сто лет тому назад слабо интересовалось заботами торговцев, фермеров и ремесленников, требует осмысления.

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