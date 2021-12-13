Казус Гогилашвили. Почему украинских чиновников не проверяют на адекватность перед назначением

Случай с замминистра МВД Украины Гогилашвили, которого уволили после скандала по просьбе президента Зеленского (как будто бы не он его когда-то проталкивал) ярко характеризует положение с кадрами в наших загадочных для иностранца, краях.

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Когда некий начальник может спокойно сказать: "этого человечка нужно взять" и никакие тесты, контрольные службы, просто даже министры типа Арсена Авакова не могут почему-то сказать "нет" или сослаться на некие параграфы закона, по которым человек должен соответствовать должности.

Мне кажется, что отсюда эта манера говорить "человеЧек", как бы подчеркивая, что личность всегда "чья-то", кому-то принадлежит или кто-то ее "продвигает".

Разумеется, подобные истории происходят периодически во всех странах мира, однако там такие назначенцы ведут себя тихо и стараются не "палиться", демонстрируя напоказ свою полную профнепригодность.

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Не так у нас. Чем более человек не соответствует, тем более он "возбухает", выражается, старается попасть на глаза журналистам, то есть желает показать, что назначен по "договорняку" и потому даже не думает о деле, службе или какой-то там стране.

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Самое поразительное тут то, что чем более нагло ведет себя подобный чиновник, чем более тупо врет, чем более замешан в каких-то темных делах, чем более нагл, тем большая вероятность, что по прошествии некоего времени после скандала — подобная личность вновь объявится на некоем ответственном посту. А там и до генерала недалеко…

И тут возникает вопрос об адекватности различных служб, которые обязаны проверять биографии назначенцев и контролировать ошибки (или намеренные глупости) избранных политиков.

Однако у нас привычно слышится только "геть" в адрес президента или министра, но почему-то не слышно голосов об ответственности контролирующих органов.

Да, я опять об СБУ, с его районными управлениями, которые невозможно себе представить не только в европейских странах, но даже в Бангладеш.

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С его невменяемой численностью, неисповедимой деятельностью и тыканьем корочками в лица различных людей, которое почему-то никто никогда не снимает на видео и не выкладывает в Сеть.

В данном случае, я в который раз вынужден напомнить о видном деятеле "Азова" и Нацкорпуса Сергее Коротких (ака Боцман, Малюта), который в 2015—2017 годах, будучи всего лишь без году неделя гражданином Украины руководил отделом охраны объектов стратегического значения при Департаменте Государственной службы охраны при МВД Украины. Известный неонацист, убийца, друг покойного расиста Тесака, закончивший в прошлом школу КГБ Беларуси, стал в Киеве очень богатым человеком…

Почему?

По качану, пробачте.

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