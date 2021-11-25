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Мнения Нардеп Александр Трухин устроил ДТП ДТП в Харькове: 16-летний водитель "Инфинити" спровоцировал смертельную аварию

Дураки и дороги. Почему большие сроки за ДТП не испугают новых Трухиных и Харьковских

Качественное расследование и справедливое наказание виновного принесут куда больше пользы, чем даже пожизненное за ДТП со смертельным исходом, социальная реклама и болтовня на ток-шоу.

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
Адвокат
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Резонансные ДТП
Фото: facebook.com/KyivOperativ | После череды резонансных ДТП со смертельным исходом, Рада выдала ряд законопроектов, призванных существенно ужесточить наказание для виновников.

После череды резонансных ДТП со смертельным исходом, Рада выдала ряд законопроектов, призванных существенно ужесточить наказание для виновников.

Кто-то почти наверняка увидит в этом если не заботу о соотечественниках, то желание решить проблему. Я же наблюдаю либо чудовищное непонимание ее сути, либо стремление урвать толику "хайпа" на актуальной теме.

Превышая ли скорость, проскакивая ли на красный сигнал светофора, водитель не думает, что три года тюрьмы – это еще куда ни шло, но пятерку он точно не высидит.

Будьте уверены, что наказание – последнее, о чем вспоминают люди в такие моменты. Человек за рулем не желает попасть в ДТП, а сбить кого-то насмерть – тем более. Человек твердо уверен, что с ним подобное случиться не может.

Именно поэтому ситуация на дорогах почти не меняется от ужесточения наказания за неумышленное преступление.

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Тут во главе угла должна стоять не строгость, а неотвратимость наказания. Ведь если водитель сто раз превышал допустимую скорость, но пойман и наказан не был, то наверняка продолжит лихачить. А заканчивается это всегда одинаково.

Либо же за рулем нардеп или просто человек с деньгами и связями, который на сто процентов уверен, что сумеет "порешать". Шансы на смертельное ДТП у такого будут повыше, чем у рядового лихача.

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Первейшее дело – борьба со вседозволенностью и безнаказанностью. Очень показательным в этом смысле является ДТП с участием нардепа Трухина. Качественное расследование и справедливое наказание виновного, в данном случае, принесли бы куда больше пользы, чем даже пожизненное за ДТП со смертельным исходом, социальная реклама и болтовня на ток-шоу.

Заставьте полицию ловить и честно штрафовать нарушителей, а не кормиться на этом, и количество смертей на украинских дорогах начнет сокращаться.

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