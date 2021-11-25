Дураки и дороги. Почему большие сроки за ДТП не испугают новых Трухиных и Харьковских

После череды резонансных ДТП со смертельным исходом, Рада выдала ряд законопроектов, призванных существенно ужесточить наказание для виновников.

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Кто-то почти наверняка увидит в этом если не заботу о соотечественниках, то желание решить проблему. Я же наблюдаю либо чудовищное непонимание ее сути, либо стремление урвать толику "хайпа" на актуальной теме.

Превышая ли скорость, проскакивая ли на красный сигнал светофора, водитель не думает, что три года тюрьмы – это еще куда ни шло, но пятерку он точно не высидит.

Будьте уверены, что наказание – последнее, о чем вспоминают люди в такие моменты. Человек за рулем не желает попасть в ДТП, а сбить кого-то насмерть – тем более. Человек твердо уверен, что с ним подобное случиться не может.

Именно поэтому ситуация на дорогах почти не меняется от ужесточения наказания за неумышленное преступление.

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Тут во главе угла должна стоять не строгость, а неотвратимость наказания. Ведь если водитель сто раз превышал допустимую скорость, но пойман и наказан не был, то наверняка продолжит лихачить. А заканчивается это всегда одинаково.

Либо же за рулем нардеп или просто человек с деньгами и связями, который на сто процентов уверен, что сумеет "порешать". Шансы на смертельное ДТП у такого будут повыше, чем у рядового лихача.

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Первейшее дело – борьба со вседозволенностью и безнаказанностью. Очень показательным в этом смысле является ДТП с участием нардепа Трухина. Качественное расследование и справедливое наказание виновного, в данном случае, принесли бы куда больше пользы, чем даже пожизненное за ДТП со смертельным исходом, социальная реклама и болтовня на ток-шоу.

Заставьте полицию ловить и честно штрафовать нарушителей, а не кормиться на этом, и количество смертей на украинских дорогах начнет сокращаться.

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