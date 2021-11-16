Овчинка и выделка. Как правильно вступить в наследство, чтобы не унаследовать долги

Словечко "наследство" рисует в нашем воображении образ богатого, щедрого и давно утерянного дядюшки, солидный банковский счет, ладную усадебку или домик у моря. Стереотипы – штука непобедимая.

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А коммунальные долги родственничка унаследовать не хотите ли? Или, к примеру, его непогашенный кредит? Может, хотя бы налоговый долг? Нет? Тогда читайте внимательно.

Перво-наперво следует понять, что долги свалятся на вас лишь в том случае, если решитесь вступить в наследство. Потому не спешите идти к нотариусу и писать соответствующее заявление. Узнав о наследстве, сделайте глубокий вдох и постарайтесь навести справочки.

Если долги усопший нажил серьезные, то лучше вооружиться калькулятором и убедиться в том, что стоимость унаследованного имущества их покроет. Но даже в этом случае нелишним будет задуматься о том, стоит ли в такое наследство вступать. Рискуете увязнуть в судебных спорах, чреватых судебными расходами и арестами имущества.

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Бывает и так, что наследник сосчитал все "за" и "против", а после твердо решил в наследство не вступать. Он, мол, ни на что не претендует, сидит тихонечко и примус починяет. Рано успокоился.

Если на момент смерти он проживал вместе с наследодателем, то автоматически считается принявшим наследство. Дабы избежать претензий кредиторов, ему следует бежать к нотариусу и отказываться от принятия наследства. Главное – уложиться в шестимесячный срок после смерти наследодателя.

Кредитор же имеет право требовать от наследника погашения долга одним платежом, но лишь в рамках стоимости унаследованного имущества.

Только вот подтверждать стоимость наследства, согласно имеющейся судебной практике, обязан вовсе не он, а сам наследник.

Хорошенько подумали и решили, что овчинка стоит выделки? Тогда учтите, что у кредиторов есть полгода на то, чтобы предъявить вам свои требования. Точка отсчета – момент получения вами свидетельства о праве на наследство. Не уложатся в сроки – лишатся права требования.

Есть тут, правда, важный нюанс. Если кредитор не знал или не мог знать об открытии или принятии наследства, то считать придется со дня, когда ему об этом стало известно.

Будьте осторожны, друзья мои! Наследуйте имущество, а не долги.

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