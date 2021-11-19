Знайте свои права. Как себя вести, если на вас составляют протокол о нарушении карантина

Киев ужесточает контроль за соблюдением карантина. Как вообще это работает? Вот, едет человек в столичном метро, а к нему подходит уполномоченный гражданин с добрыми глазами и настоятельно требует предъявить сертификат, отрицательный ПЦР-тест или документ о выздоровлении. Ни одного документа у пассажира нет. Что же дальше?

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Сегодня нас пугают штрафом в 17 тысяч гривен. Но погодите минуточку! Этот штраф предусмотрен статьей 44-3 КУоАП за нарушение правил карантина. Карантинные запреты установлены в Постановлении Кабмина № 1236 и в протоколах № 66 и 68 постоянной комиссии при КГГА.

Загвоздка в том, что людей без соответствующих документов по городу запрещено перевозить, но ни один нормативный акт пользоваться общественным транспортом гражданину без сертификата не запрещает.

Представим, что страж порядка такого человека выявил, поглядел на того по-отечески и начал составлять протокол. Тут выяснится, что нормы, которую пассажир нарушил, в природе не существует.

А одной лишь ссылкой на постановление Кабмина в протоколе не ограничишься. Ведь если нужный пункт не указать, то суд гражданина к ответственности привлекать не станет.

С межобластными и международными перевозками все понятно. Там кроме перевозчика ответственность несет и пассажир. Но ведь на городские это правило не распространяется.

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Как вести себя, если в отношении вас решили составить протокол за нарушение правил карантина

Итак, первым делом вынимаем из кармана мобильный телефон и записываем происходящее на видео. А вот панику и нервы прячем как можно глубже. В конце концов, протокол – это еще не штраф, а лишь фиксация нарушения.

Если нарушение не касается пребывания в общественном месте без маски, наложением штрафа займется суд.

Судебная практика свидетельствует о том, что штраф за нарушение правил карантина накладывают лишь в десяти процентах случаев.

Далее мы просим контролера не подходить ближе, чем на полтора метра во избежание распространения коронавирусной инфекции. Личное пространство – дело важное.

Теперь неплохо бы убедиться в том, что перед нами лицо, уполномоченное на составление протокола. К таковым, например, относятся полицейские, уполномоченные должностные лица органов охраны здоровья и СЭС. Последнюю, правда, еще несколько лет назад ликвидировали, оставив лишь главного санитарного врача Украины. Чисто теоретически, он имеет право составить протокол.

А еще такое право имеется у тех, кого на это уполномочил исполком. Господин Кличко, если речь о Киеве, расстарался и подготовил список уполномоченных на пять страниц.

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Имея дело с полицейским, требуйте, чтобы он представился, назвал должность и звание, а также предъявил служебное удостоверение.

От работника коммунальных служб, уполномоченного городской администрацией, требуем документ, подтверждающий должность, а также удостоверение личности.

Должность контролера нужно отыскать в распоряжении исполкома. Учтите, что протоколы в силу закона могут составлять лишь должностные лица. А это руководители. Рядовые инспекторы, охранники и дворники такого права не имеют.

Член "Муниципальной варты" (не путать с КП "Муниципальна охорона") должен иметь удостоверение и нарукавную повязку. Однако, члены данного общественного формирования не имеют права составлять протокол о нарушении правил карантина.

Их зона ответственности – поврежденные таксофоны, нарушение правил содержания кошек и собак, а также курение и распитие алкоголя в общественных местах. КП "Муниципальная охорона" — совсем другое дело. Эти имеют право составлять протоколы исключительно в случае нарушения правил карантина.

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Данные предъявленных документов спокойно переписываем в блокнот. Не показывают документы? Разворачивайтесь и уходите!

По требованию сотрудника полиции предоставьте собственные документы, удостоверяющие личность. Жадные до острых ощущений и богатые на время этому совету могут не следовать. Таких ожидают трехчасовое пребывание в полицейском участке и протокол об отсутствии паспорта. Вам это надо?

Кстати! Применять к вам силу и осуществлять административное задержание могут лишь сотрудники полиции и представители "Муниципальной варты". Последние – исключительно в присутствии полицейских.

Задержать могут лишь в случае, если на вашей совести административное правонарушение. Тогда вас доставят в участок, где установят личность и составят протокол. Кроме того, задержать могут в случае злостного неповиновения законным требованиям полиции или "Муниципальной варты". Не пытайтесь сопротивляться! Ваша задача – фиксировать все нарушения.

Учтите, что сам факт подписания вами протокола не свидетельствует о согласии с изложенным в нем. Тем не менее, рекомендую рядом с подписью указать: "С протоколом не согласен". Даже если в момент его составления вы не имеете возражений.

Если же вы уверены, что знаете, как правильно обосновать неправомерность действий контролеров, то свои возражения можно изложить прямо в протоколе. Помните, что вам обязаны вручить копию протокола! Даже в том случае, если вы отказались его подписывать.

Все, что могли, вы уже сделали. Остается лишь мониторить сайт судебной власти в ожидании новости о рассмотрении вашего дела.

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