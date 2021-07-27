Знайте свои права: что такое обыск, как его проводят и как его пережить – советы адвоката

В случае проведения расследования в уголовном производстве, самым распространенным способом добычи доказательств является обыск. Вместе с тем, часто обыск используется для давления на бизнес и лиц, в отношении которых идет уголовное преследование.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Что такое обыск?

Обыск – это следственное действие для поиска доказательств преступлений или имущества, полученного в результате совершения преступления, а также поиск разыскиваемых лиц.

По сути, обыск проводится всегда неожиданно, спонтанно (естественно по запланированному решению следователя или прокурора) и без предупреждения. Естественно тайна такого действия направлена на то, чтобы лица у которых проводят обыск не могли спрятать, уничтожить или исказить документы или вещи, которые интересуют следствие. Именно в этом по законодательству и состоит эффективность и целесообразность обыска.

Кого же может затронуть такое неприятное событие?

К сожалению, каждый человек может оказать в эпицентре событий и стать участником обыска, не зависимо от того, совершал он преступление или нет. Обыск проводится в помещениях,автомобилях, которые хоть как-то имеют отношение к обстоятельствам преступления.

Это могут быть офисы компаний, которые занимались незаконной деятельностью, офисы компаний, которые сотрудничали с сомнительными контрагентами, помещения, в которых каким-то образом были лица, которые имеют отношение к преступлению или подозреваются в совершении преступлений. Все зависит от того, какие обстоятельства по совершенным преступлениям необходимо выяснить / подтвердить.

Очень часто обыски проводят в "пустую". К примеру, планировалось найти вещи и документы, которые имеют отношение к делу. По результатам обыска ничего обнаружено не было. Бывают обыски, на которых изымаются вещи и документы, в том числе и денежные средства, которые к делу отношения не имеют. В таких случаях можно услышать типичную фразу следователя "Идите в суд". В дальнейшем собственникам таких вещей и документов потом приходиться доказывать свою правоту в суде, у следователя и прокурора.

Независимо от причин обыска, результатов и последствий его проведения, необходимо знать самые простые правила поведения, которые помогут сохранить психологическое равновесие, уберечь себя от лишних нежелательных последствий (незаконные действия со стороны правоохранителей во время обыска, незаконное изъятие имущества, длительный возврат имущества).

Основания для проведения обыска

Так, принято считать, что основанием для проведения обыска является соответствующее определение суда о разрешении на проведение обыска в конкретном помещении в конкретном уголовном производстве.

Вместе с тем обыск может быть проведен как на основании судебного решения, так и до его постановления. Все зависит от обстоятельств и необходимости оперативности проведения следственного действия. Естественно, решение об этом принимает следователь или прокурор.

Так, бывают и случаи, когда необходимо провести неотложный обыск и вначале проводится такой обыск, а потом "легализируется" (узаконивается) в суде.

В любом случае, следственный судья должен проверить, что основания для проведения обыска есть или существовали на момент его проведения (то есть было совершено преступление, изъятые вещи имеют доказательное значение, существовал неотложный случай или другим способом найти доказательства нету возможности).

Таким образом, основной причиной для обыска является наличие подозрения у следствия, что с помощью обыска в конкретное время в конкретном месте можно найти доказательства.

Как происходит обыск?

Полиция пришла с обыском, что же будет… а будет следующее – независимо, будет это 6 утра или 9 вечера, правоохранители могут прийти к Вам с этой неожиданной новостью в повседневной жизни. Переносить данное действие никто не будет не из-за работы, не из-за похода к стоматологу.

Как правило, могут дождаться собственника/пользователя квартиры или офиса для проведения обыска в их присутствии, хотя законом разрешено проводить обыск и без присутствия последних.

Перед началом обыска следователь/прокурор обязан представиться, показать служебное удостоверение и предъявить определение суда или же сообщить по каким причинам проводиться обыск до постановления определения суда. Также участникам разъясняют их права. Запомните, Вы имеете полное право пользоваться телефоном и вызвать адвоката для оказания Вам правовой помощи, как бы не хотелось этого правоохранителям. Запретить это никто не может.

Важно

Сопротивление бесполезно. Почему при задержании полицией лучше махать кулаками после драки

Бытует миф, что адвоката будут ждать три часа и только потом начнут обыск. Это ошибочно, правоохранители могут не ожидать адвоката и начать действие, но обязаны допустить его по приезду.Законом прямо предусмотрена обязанность следователя ждать адвоката три часа в случае проведения личного обыска присутствующих на обыске лиц.

Так же любой обыск обязательно должен проводиться при понятых, которых зачастую правоохранители привозят с собой, а сам процесс снимается на видео.

Несмотря на это, адвокат сможет указать все недостатки обыска, на незаконные действия и решения в замечаниях к протоколу обыска, отстоять Ваши права.

Что делать до начала обыска?

Если с Вами произошла такая ситуация, что делать за время между тем, как Вы узнали, что будет обыск, и до его начала?

Обратиться за помощью к адвокату, дабы специалист следил за законностью всех действий и препятствовал произволу.

Подумать, какие сомнительные вещи могут быть в помещении и как Вы можете подтвердить их законность.

К примеру, на оружие обязательно должно быть разрешение, если спортивный пистолет – подтверждение, что это не огнестрельное оружие (коробка из магазина, квитанция о покупке). Естественно, в зоне риска изъятия всегда находятся денежные средства, которые зачастую расцениваются, как незаконно полученные.

В любом случае любые наличные на обыске расцениваются как полученные в следствии уголовного преступления. В таком случае необходимо подтвердить их происхождение – зарплата, доход от продажи имущества, займ и т.д.

Настроиться на то, как вести себя при обыске, а именно – сохранять спокойствие, быть уверенным и отстаивать свою правоту. Нервное состояние и паника к хорошему не приведут.

До начала обыска Вам обязательно нужно потребовать определение суда для изучения.Помните, пока Вы изучаете определение суда – к Вам едет адвокат.

Будете препятствовать началу обыска – обыск все равно проведут.