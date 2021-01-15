Сопротивление бесполезно. Почему при задержании полицией лучше махать кулаками после драки

Патрульный тормозит автомобиль, требует документы, а потом долго и невнятно обвиняет в нарушении ПДД. Получив от ворот поворот, коп норовит спровадить гражданина в отделение для установления личности. Желательно – в наручниках.

Знакомая история? Если не приходилось сталкиваться лично, то уж ролики на заданную тему в соцсетях вы смотрели наверняка.

На этапе "упаковывания" водителей обычно и происходят разнообразные эксцессы. Решив, что полицейские действуют незаконно, граждане порой решаются на физическое сопротивление. Разумно ли это?

Ответ на этот скользкий вопрос нашелся в решении Верховного суда по делу № 444/2115/17. Так, суд разъяснил, что физическое сопротивление водителя следует квалифицировать по второй части 342-й статьи УК Украины как сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Это справедливо и для случаев, когда действия сотрудника не имеют под собой законных оснований, но входят в круг его полномочий.

С другой стороны, действия лица, направленные на противодействие неоправданному и чрезмерному насилию со стороны полицейского, не могут быть квалифицированы как преступление.

О чем идет речь? Вы оттолкнули полицейского, чтобы предотвратить удар дубинкой, заслонили лицо от удара, в результате чего патрульный травмировал руку.

Или, к примеру, падая, вы схватили его за одежду. Такие действия в понимании 342-й статьи УК, сопротивлением не считаются. В данном случае мы говорим о рефлекторных реакциях и самозащите.

Выводы тут незатейливы. Даже в тех случаях, когда полицейский явно не прав, оказывать физическое сопротивление – себе дороже.

С другой стороны, вы имеете право защищаться от чрезмерного насилия. Только имейте в виду, что насилие, которое вам кажется неоправданным, суд может посчитать вполне допустимым. Оценивайте ситуацию трезво.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.