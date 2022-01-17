Биткойн в декларации не утаишь. Как изменились правила декларирования криптовалют в Украине

До сих пор считалось, что биткойн в чиновничьей декларации "все спишет". Но времена меняются и ныне объяснить с его помощью происхождение средств или создать в декларации "кармашек" на будущее стало заметно сложнее.

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А то ведь складывается впечатление, что я один в 2013-м не купил те биткойны за сущие копейки, а в 2021-м не обменял на три мешка денег.

Отныне и принадлежность биткойнов, и факт наличия у вас таковых придется доказывать. Не сумел – получи админштраф, а то и сразу уголовную ответственность.

Так, например, Киевский апелляционный суд недавно решил, что за ложь в декларации чиновника к административной ответственности привлекли очень даже правомерно.

А заведомо недостоверной суд посчитал информацию о наличии у того чиновника биткойнов стоимостью 600 тысяч гривен.

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Ни право собственности на те биткойны, ни даже то, что они у него действительно есть, уважаемый декларант подтвердить не смог. Заявил, что публичного адреса задекларированной криптовалюты не знает в связи с утратой планшета, на котором хранилась драгоценная информация.

К превеликому сожалению декларанта, правдоподобной истории оказалось недостаточно. Суровым контролерам не увлекательные баечки подавай, но документы.

Что же это за документы?

Во-первых, это письменный договор, подтверждающий, что вы действительно приобрели криптовалюту на сумму более 340 гривен. Электронный договор, в данном случае, вполне подойдет.

Во-вторых, вам нужен публичный адрес задекларированной криптовалюты. На утерю планшета, компьютера и телефона ссылаться бессмысленно, поскольку обладатель частного крипто-ключа без труда восстановит публичный.

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Если же частный крипто-ключ благополучно утерян, то собственником криптовалюты вы более не являетесь, ибо восстановить его уже невозможно.

Подлинные у вас биткойны или воображаемые – вопрос десятый. Прежде, чем вносить их в декларацию, потрудитесь раздобыть необходимые документы. Валюта может и виртуальная, но уголовная ответственность за недостоверное декларирование – реальнее некуда.

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