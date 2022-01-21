Договор дороже денег. Почему не стоит экономить на нотариусе, сдавая недвижимость в аренду

Зачастую люди сдают недвижимость в аренду на длительный срок, не утруждая себя нотариальным заверением договора. Кто-то экономит на оформлении, а кто-то – на уплате налогов. Если арендодатель и арендатор – люди приличные и благоразумные, то все замечательно. А вот если "кто-то кое-где у нас порой…", то начинается мигрень.

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Важно понимать, что договор, составленный в простой письменной форме, является никчемным, если заключен на три года и более. Иными словами, он попросту недействителен в силу закона. И это значит, что долги по арендной плате на его основании взыскать не получится.

С другой стороны, мы имеем статью 1212 Гражданского кодекса, на основании которой очень даже можно взыскать плату за пользование помещением. И буквально на днях Верховный суд разразился подобным решением.

В чем же его суть? Если договор никчемный, то арендатор все это время пользовался чужим помещением без каких-либо на то оснований. А это значит, что арендодатель вправе требовать от него возврата необоснованного обогащения в размере стоимости аренды.

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Задача арендодателя тут – доказать, что объект недвижимости был фактически передан в аренду, а также обосновать стоимость этой самой аренды.

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И тем не менее, я бы не советовал рисковать, заключая договор аренды на столь долгий срок, но без нотариального удостоверения. Ни арендатора, ни арендодателя эта бумаженция в итоге не защитит. Собственник помещения может в любой момент выставить арендатора на улицу, а тот, в свою очередь, волен съехать не расплатившись.

Хотите сэкономить на услугах нотариуса? Ваше право! Тогда заключайте договор года на два, но с возможностью молчаливого продления. И в простой письменной форме этот договор может быть заключен, и обширная судебная практика по данному вопросу имеется.

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В следующий раз я расскажу вам, как оформлять сдачу недвижимости в аренду таким образом, чтобы сэкономить на уплате налогов, а также тому, как защититься от нерадивого арендатора и минимизировать убытки от порчи имущества.

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