Квадратные метры счастья. На что обращать внимание при покупке квартиры на вторичном рынке

Подумываете купить жилье на вторичном рынке? Сейчас объясню, что нужно сделать, чтоб не попасть впросак.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Бытует мнение, что никаких подготовительных мероприятий сегодня не требуется. Выбирай, мол, квартиру и ступай к нотариусу, который и документы проверит, и факт отсутствия каких-либо обременений на объекте недвижимости подтвердит.

Нотариус, безусловно, проверит и подтвердит, но я вам советую разведать ситуацию заранее и самостоятельно. А то в последний момент выяснится, что задаток внесен, время потрачено, и сама квартира уже как родная, но проблем с ней так много, что лучше не связываться.

Покупка квартиры на вторичном рынке: на что обращать внимание?

Итак, перво-наперво изучаем правоустанавливающие документы на объект. Для этого заглядываем в Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и проверяем все, что оформлено на нотариальных бланках.

Просто вводим серию и номер бланка, сверяем с документом. Настораживаемся, если назначение бланка в реестре не соответствует представленному документу или же бланк числится аннулированным, испорченным, украденным и т.д. Это может свидетельствовать о том, что документ подделан, а нам такого не надо.

Важно

Повышение налога с продажи недвижимости: бюджет не пополнит, а квартиры подорожают

Если все в порядке, то самое время заглянуть в Реестр имущественных прав на недвижимое имущество, где проверить право собственности и отсутствие обременений. Аресты, ипотеки и другие запреты, способные помешать сделке, нам ни к чему.

Просто нажмите вот сюда, зарегистрируйтесь, выберите опцию "получить информационную справку" и уплатите тридцать гривен.

Не спешите огорчаться, если не сумели отыскать в реестре нужный объект. Если таковой приобретался до 2013 года, то скорее всего регистрировался еще в БТИ. В этом случае без нотариуса вам не обойтись.

Как "пробить" по реестрам, что квартира не в споре?

Теперь удостоверимся, что объект не в споре и не окажется в нем со дня на день.

Если право собственности зарегистрировано на основании судебного решения, то не ленитесь это самое решение изучить. Найти его можно в судебном реестре.

Чтобы два раза не вставать зайдите вот сюда и убедитесь, что собственник недвижимости не фигурируют в каких-либо спорах или уголовных производствах.

Таким образом вы узнаете о третьих лицах, имеющих претензии на желанную квартирку, а также об арестах имущества, которые по тем или иным причинам не были внесены в реестр. Удобно, правда?

Если всюду порядок, то напоследок заходим сюда и выясняем, что в реестр должников наш продавец не внесен. А если внесен, то проблему лучше решить заранее, поскольку в противном случае нотариус откажет в удостоверении сделки.

Важно

Незаметные квадратные метры. Как законно не платить налог на роскошь в Украине

Кстати! Сделку, по возможности, заключайте непосредственно с собственником недвижимости. Сделка по доверенности – не преступление, но серьезный риск. Собственник может оспорить доверенность или попросту умереть. И тогда сделку признают недействительной.

Кроме того, настоятельно рекомендую не занижать стоимость и не прикрывать куплю-продажу договором дарения. Сэкономив на уплате налогов, вы можете потерять значительно больше. Ведь если сделку признают недействительной, то назад вы получите лишь ту сумму, что указана в договоре.

А о том, что никаких долгов по коммуналке на приглянувшемся жилище висеть не должно, вы, думаю, сами знаете.

Первоисточник.