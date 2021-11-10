Квадратные метры счастья. На что обращать внимание при покупке квартиры на вторичном рынке
Подумываете купить жилье на вторичном рынке? Как проверить квартиру на аресты или долги перед покупкой? Как правильно оформить покупку жилья и на что нужно обращать внимание, чтобы не попасть впросак.
Подумываете купить жилье на вторичном рынке? Сейчас объясню, что нужно сделать, чтоб не попасть впросак.
Бытует мнение, что никаких подготовительных мероприятий сегодня не требуется. Выбирай, мол, квартиру и ступай к нотариусу, который и документы проверит, и факт отсутствия каких-либо обременений на объекте недвижимости подтвердит.
Нотариус, безусловно, проверит и подтвердит, но я вам советую разведать ситуацию заранее и самостоятельно. А то в последний момент выяснится, что задаток внесен, время потрачено, и сама квартира уже как родная, но проблем с ней так много, что лучше не связываться.
Покупка квартиры на вторичном рынке: на что обращать внимание?
Итак, перво-наперво изучаем правоустанавливающие документы на объект. Для этого заглядываем в Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и проверяем все, что оформлено на нотариальных бланках.
Просто вводим серию и номер бланка, сверяем с документом. Настораживаемся, если назначение бланка в реестре не соответствует представленному документу или же бланк числится аннулированным, испорченным, украденным и т.д. Это может свидетельствовать о том, что документ подделан, а нам такого не надо.Важно
Если все в порядке, то самое время заглянуть в Реестр имущественных прав на недвижимое имущество, где проверить право собственности и отсутствие обременений. Аресты, ипотеки и другие запреты, способные помешать сделке, нам ни к чему.
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Не спешите огорчаться, если не сумели отыскать в реестре нужный объект. Если таковой приобретался до 2013 года, то скорее всего регистрировался еще в БТИ. В этом случае без нотариуса вам не обойтись.
Как "пробить" по реестрам, что квартира не в споре?
Теперь удостоверимся, что объект не в споре и не окажется в нем со дня на день.
Если право собственности зарегистрировано на основании судебного решения, то не ленитесь это самое решение изучить. Найти его можно в судебном реестре.
Чтобы два раза не вставать зайдите вот сюда и убедитесь, что собственник недвижимости не фигурируют в каких-либо спорах или уголовных производствах.
Таким образом вы узнаете о третьих лицах, имеющих претензии на желанную квартирку, а также об арестах имущества, которые по тем или иным причинам не были внесены в реестр. Удобно, правда?
Если всюду порядок, то напоследок заходим сюда и выясняем, что в реестр должников наш продавец не внесен. А если внесен, то проблему лучше решить заранее, поскольку в противном случае нотариус откажет в удостоверении сделки.Важно
Кстати! Сделку, по возможности, заключайте непосредственно с собственником недвижимости. Сделка по доверенности – не преступление, но серьезный риск. Собственник может оспорить доверенность или попросту умереть. И тогда сделку признают недействительной.
Кроме того, настоятельно рекомендую не занижать стоимость и не прикрывать куплю-продажу договором дарения. Сэкономив на уплате налогов, вы можете потерять значительно больше. Ведь если сделку признают недействительной, то назад вы получите лишь ту сумму, что указана в договоре.
А о том, что никаких долгов по коммуналке на приглянувшемся жилище висеть не должно, вы, думаю, сами знаете.