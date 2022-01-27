Правила безопасной аренды. Как сдать недвижимость с минимальным риском

Как и обещал в предыдущей колонке, возвращаемся к теме аренды жилья.

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Решили сдать квартиру – заключайте письменный договор. Может, британские джентльмены и верят друг другу на слово, но свое кровное вы доверяете не им.

А кому? Прежде, чем подписывать бумаги, рекомендую тщательно проверить арендатора. Кто таков? Откуда взялся? Чем живет и владеет?

Первым делом возьмите у кандидата на родную жилплощадь копию ИНН и паспорта. Договор без них все равно заключить не получится, а потому всегда можно сказать, что копии нужны для подготовки его проекта.

Дальше идем от простого к сложному.

В паспорте выясняем семейное положение гражданина. Лишним точно не будет.

Затем проверяем соцсети потенциального арендатора. Люди сегодня открыты настолько, что ежедневно и не без удовольствия делятся полезной информацией о себе.

Так, например, в соцсетях вы можете узнать о существовании тщательно скрываемых от вас домашних животных, о круге общения, роде занятий и хобби своего арендатора.

Следующая остановка – реестр прав на недвижимость. Пусть он и чуточку платный, зато вполне открытый. Тут мы выясним, есть ли у кандидата в собственности какая-нибудь недвижимость. Если и кол, и двор в наличии, то это прекрасно. Взыскать с такого человека долг будет значительно проще.

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Здесь же ищем обременения на его имуществе. Наличие ипотеки и судебных арестов намекает на то, что гражданин кому-то задолжал, а то и вовсе является фигурантом уголовного дела.

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Такого вам точно не надо! Во-первых, с преступником дело иметь – себе дороже. Во-вторых, уголовные производства чреваты обысками, а их ведь не феи волшебные проводят. Считайте, что легко отделались, если все ограничится выбитой дверью.

На очереди сайт судебной власти. Нас интересуют судебные споры, в которых принимал участие потенциальный арендатор. Находим по ФИО, читаем и делаем выводы.

Если в административных или уголовных производствах он выступал защитником, то бояться нечего. Адвокат-арендатор – это лучшее, что может с вами случиться. Если же человек подозреваемым был, то это уже совсем другая история.

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Заинтересовало какое-то дело? Копируйте номер, переходите в реестр судебных решений и внимательно изучайте открывшуюся информацию.

Дальше по списку – реестр должников и реестр исполнительных производств. Если человек уже кому-то должен или причинил материальный вред, то где гарантия, что с вами он будет вести себя по-человечески?

На сайте МВД Украины убедитесь в том, что вся королевская конница и вся королевская рать не ищут вашего арендатора днем с огнем и собаками.

Напоследок, не поленитесь справиться о наличии у кандидата бизнеса. Если же сдаете квартиру чиновнику, то ступайте на сайт НАЗК и выясняйте, что за фрукт вам попался.

Ну как? Вызывает доверие? В таком случае можно приступать к составлению договора. Но об этих нюансах поговорим в следующий раз.

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