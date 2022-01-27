Правила безпечної оренди. Як здати нерухомість із мінімальним ризиком

Як і обіцяв у попередній колонці, повертаємось до теми оренди житла.

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Вирішили здати квартиру – укладайте письмовий договір. Може, британські джентльмени й вірять один одному на слово, але своє кровне ви довіряєте їм.

А кому? Перш ніж підписувати папери, рекомендую ретельно перевірити орендаря. Хто такий? Звідки взявся? Чим живе та володіє?

Насамперед візьміть у кандидата на рідну житлоплощу копію ІПН і паспорта. Договір без них усе одно укласти не вийде, тому завжди можна сказати, що копії потрібні для підготовки його проєкту.

Далі йдемо від простого до складного.

У паспорті з'ясовуємо сімейний стан громадянина. Зайвим точно не буде.

Потім перевіряємо соцмережі потенційного орендаря. Люди сьогодні відкриті настільки, що щодня і не без задоволення діляться корисною інформацією про себе.

Так, наприклад, в соцмережах ви можете дізнатися про існування домашніх тварин, що ретельно приховуються від вас, про коло спілкування, рід занять і хобі свого орендаря.

Наступна зупинка – реєстр прав на нерухомість. Нехай він і трохи платний, зате цілком відкритий. Тут ми з'ясуємо, чи має кандидат у власності якусь нерухомість. Якщо і кіль, і двір у наявності, то це чудово. Стягнути з такої людини борг значно простіше.

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Тут же шукаємо обтяження його майна. Наявність іпотеки та судових арештів натякає на те, що громадянин комусь заборгував, а то й зовсім є фігурантом кримінальної справи.

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Таке вам точно не треба! По-перше, зі злочинцем справу мати – собі дорожче. По-друге, кримінальні провадження чреваті обшуками, а їх не феї чарівні проводять. Вважайте, що легко відбулися, якщо все обмежиться вибитими дверима.

На черзі сайт судової влади. Нас цікавлять судові суперечки, у яких брав участь потенційний орендар. Знаходимо по ПІБ, читаємо та робимо висновки.

Якщо в адміністративних чи кримінальних провадженнях він виступав захисником, то боятися нічого. Адвокат-орендар – це найкраще, що може статися з вами. Якщо ж людина підозрюваною була, то це вже зовсім інша історія.

Зацікавила якась справа? Копіюйте номер, переходьте в реєстр судових рішень і уважно вивчайте інформацію, що відкрилася.

Далі за списком – реєстр боржників і реєстр виконавчих проваджень. Якщо людина вже комусь винна або завдала матеріальної шкоди, то де гарантія, що з вами вона поводитиметься по-людськи?

На сайті МВС України переконайтесь у тому, що вся королівська кіннота та вся королівська рать не шукають вашого орендаря вдень із вогнем і собаками.

Насамкінець, не полінуйтеся дізнатися про наявність у кандидата бізнесу. Якщо ж здаєте квартиру чиновнику, то ступайте на сайт НАЗК і з'ясовуйте, що за фрукт вам попався.

Ну як? Викликає довіру? У разі можна розпочинати складання договору. Але про ці нюанси поговоримо наступного разу.

Першоджерело.