Знайте свої права. Як поводитися, якщо на вас складають протокол про порушення карантину

Київ посилює контроль за дотриманням карантину. Як загалом це працює? Ось, їде людина у столичному метро, а до неї підходить уповноважений громадянин з добрими очима і вимагає надати сертифікат, негативний ПЛР-тест або документ про одужання. Жодного документа пасажир не має. Що ж далі?

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Сьогодні нас лякають штрафом у 17 тисяч гривень. Але зачекайте хвилинку! Цей штраф передбачено статтею 44-3 КУпАП за порушення правил карантину. Карантинні заборони встановлені у Постанові Кабміну № 1236 та в протоколах № 66 та 68 постійної комісії при КМДА.

Заковика в тому, що людей без відповідних документів містом заборонено перевозити, але жоден нормативний акт користуватися громадським транспортом громадянину без сертифікату не забороняє.

Уявімо, що правоохоронець таку людину виявив, подивився на ту по-батьківському і почав складати протокол. Тут з'ясується, що норми, яку пасажир порушив, у природі немає.

А одним лише посиланням на постанову Кабміну в протоколі не обмежишся. Адже якщо потрібний пункт не вказати, то суд громадянина до відповідальності не притягуватиме.

З міжобласними та міжнародними перевезеннями все зрозуміло. Там, крім перевізника, відповідальність несе і пасажир. Але ж на міські це правило не поширюється.

Важливо

Опір марний. Чому під час затримання поліцією краще м"яко захищати свої права

Як поводитися, якщо щодо вас вирішили скласти протокол за порушення правил карантину

Отже, насамперед виймаємо з кишені мобільний телефон і записуємо те, що відбувається, на відео. А ось паніку та нерви ховаємо якнайглибше. Зрештою протокол – це ще не штраф, а лише фіксація порушення.

Якщо порушення не стосується перебування у громадському місці без маски, накладенням штрафу займеться суд.

Судова практика свідчить, що штраф за порушення правил карантину накладають лише в десяти відсотках випадків.

Далі ми просимо контролера не підходити ближче, ніж на півтора метри, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Особистий простір – справа важлива.

Тепер непогано б переконатися, що перед нами особа, уповноважена на складання протоколу. До таких, наприклад, належать поліцейські, уповноважені посадові особи органів охорони здоров'я та СЕС. Останню ще кілька років тому ліквідували, залишивши лише головного санітарного лікаря України. Чисто теоретично він має право скласти протокол.

А ще таке право мають ті, кого на це уповноважив виконком. Пан Кличко, якщо йдеться про Київ, постарався і підготував список уповноважених на п'ять сторінок.

Важливо

"Вишибали" в законі. Хто вважається колектором в Україні, а кому ви можете не відкривати двері

Маючи справу з поліцейським, вимагайте, щоб він представився, назвав посаду та звання, а також надав службове посвідчення.

Від працівника комунальних служб, уповноваженого міською адміністрацією, вимагаємо документ, що підтверджує посаду, а також посвідчення особи.

Посаду контролера необхідно знайти в розпорядженні виконкому. Врахуйте, що протоколи в силу закону можуть складати лише посадові особи. А це керівники. Рядові інспектори, охоронці та двірники такого права не мають.

Член "Муніципальної варти" (не плутати з КП "Муніципальна охорона") повинен мати посвідчення та нарукавну пов'язку. Однак, члени цього суспільного формування не мають права складати протокол про порушення правил карантину.

Їхня зона відповідальності – пошкоджені телефони, порушення правил утримання кішок та собак, а також куріння та розпивання алкоголю у громадських місцях. КП "Муніципальна охорона" — зовсім інша справа. Ці мають право складати протоколи винятково в разі порушення правил карантину.

Важливо

Знайте свої права: що таке обшук, як його проводять і як його пережити — поради адвоката

Дані пред'явлених документів спокійно переписуємо в блокнот. Не показують документи? Розвертайтеся та йдіть!

На вимогу співробітника поліції надайте власні документи, що засвідчують особу. Жадібні до гострих відчуттів і багаті на час цю пораду можуть не наслідувати. На таких чекають тригодинне перебування в поліцейській дільниці та протокол про відсутність паспорта. Вам це треба?

До речі! Застосовувати до вас силу та здійснювати адміністративне затримання можуть лише співробітники поліції та представники "Муніципальної варти". Останні – винятково у присутності поліцейських.

Затримати можуть лише в разі, якщо на вашій совісті адміністративне правопорушення. Тоді вас доставлять у дільницю, де встановлять особу та складуть протокол. Крім того, затримати можуть у разі злісної непокори законним вимогам поліції чи "Муніципальної варти". Не намагайтеся чинити опір! Ваше завдання – фіксувати всі порушення.

Зверніть увагу, що сам факт підписання вами протоколу не свідчить про згоду з викладеним у ньому. Проте рекомендую поруч із підписом вказати: "З протоколом не згоден". Навіть якщо в момент його складання ви не маєте заперечень.

Якщо ж ви впевнені, що знаєте, як правильно обґрунтувати неправомірність дій контролерів, свої заперечення можна викласти прямо в протоколі. Пам'ятайте, що ви повинні вручити копію протоколу! Навіть якщо ви відмовилися його підписувати.

Усе, що могли, ви зробили. Залишається лише моніторити сайт судової влади в очікуванні новини про розгляд вашої справи.

Першоджерело.