"Вишибали" в законі. Хто вважається колектором в Україні, а кому ви можете не відкривати двері
Кого новий закон пропонує вважати колекторами і з ким, крім позичальника, вони будуть взаємодіяти?
Уже 14 липня кредитори і колектори отримають законне право взаємодіяти зі споживачами та іншими особами, щоб врегулювати протерміновану заборгованість.
Про те, як будуть "взаємодіяти", а також про документи, які варто вимагати у цих людей, йшлося в попередніх колонках. Сьогодні ж говоримо про те, кого новий закон пропонує вважати колекторами і з ким, крім позичальника, ті будуть взаємодіяти.
Отже, колекторською буде вважатися компанія, внесена до відповідного реєстру, який почне працювати не раніше 14 липня.
Заковика в тому, що законодавець виділив для внесення інформації до реєстру аж три місяці. А це означає, що реальну картину споживач побачить не раніше 14 жовтня.Важливо
До тих пір ні проти "лівих" колекторів, ні проти тих кредиторів, які з ними співпрацюють, ніяких санкцій Нацбанк застосовувати не буде.
Кому ж дзвонитимуть і писатимуть, з ким будуть влаштовувати особисті зустрічі високоповажні колектори?
- По-перше, це близькі особи позичальника. Йтиметься навіть про двоюрідних братів, вітчимів, пасинків, прадідусів і прабабусь.
- По-друге, це представник споживача.
- По-третє, його спадкоємець.
- По-четверте, поручитель або майновий поручитель.
- І, нарешті, по-пʼяте, третя особа, взаємодія з якою передбачена кредитним договором, та, яка погодилася на таку взаємодію.
Разючий список, чи не так? "Щастя для всіх, задарма, і нехай ніхто не піде скривджений!" — як писали брати Стругацькі.
Але й це ще не все! Законодавець, "з метою донесення до споживача інформації про необхідність погашення кредиту", дозволив колекторам взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких передав кредитору позичальник.
Що це означає? Хочеш отримати кредит — надай адреси та номери телефонів своїх друзів, сусідів або роботодавця.
Будьте впевнені, що позичальник ці дані надасть. А куди діватися, якщо гроші дуже потрібні? Далі настане протермінування і колектори візьмуться дзвонити цим нещасним із проханням передати боржникові, що грошики добре б повернути.
Головне — не розгубитися. У процесі першої ж взаємодії з колектором дуже важливо заборонити тому обробку своїх персональних даних. Законодавець акцентував увагу на тому, що статися це має якраз під час першої взаємодії. У чому сенс — загадка.
Наступного разу напишу про те, що колекторам суворо заборонено, кому на них скаржитися і на що звертати увагу під час укладання кредитного договору.
Першоджерело: телеграм-канал автора.
Публікується за згодою автора.