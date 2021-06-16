Віддати борги. Що потрібно вимагати від колекторів за новим законом, щоб не стати жертвою обману

З чотирнадцятого липня в країні починає діяти новий "колекторський" закон. І зараз я розповім вам про інформацію і документи, які, за новими правилами, колектор зобов'язаний надати боржникові при першому контакті.

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Колекторами будуть вважатися лише юридичні особи, включені до реєстру колекторських компаній. Для них, власне кажучи, всі правила і писані.

Якщо ж нас діймають "колектори" не з реєстру, то можемо лише заспокоїти себе тим, що їх діяльність законодавець визнав незаконною. Запасаємося терпінням і ромашковим чаєм, вмикаємо куленепробивний ігнор і "ждем перемен".

Що ж до колекторів з реєстру, то їм офіційно дозволили домагатися погашення заборгованості за допомогою телефонних переговорів, особистих зустрічей, відправки СМС, а також паперових листів за місцем проживання і роботи.

Особисті зустрічі, до речі, дозволені виключно з вашої згоди. І начебто це непогано, але ви таку напевно дасте, підписавши документи про надання кредиту. Хочете кредит — погоджуєтеся на зустрічі.

Перш, ніж почати дошкуляти вам (під час першої взаємодії) офіційний колектор зобов'язаний дотримати пристойності:

повідомити своє повне найменування, а також найменування кредитора, контактний телефон та поштову адресу;

конкретний співробітник зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я та по батькові або ж тільки ім'я і унікальний індекс, за яким його ідентифікує колектор;

вам зобов'язані назвати правову підставу (імовірно, йдеться про кредитний договір, а також про договір між кредитором і колектором) для взаємодії з вами;

повідомити розмір простроченої заборгованості.

Після цього ви повинні вимагати (!!!) документи, що підтверджують озвучену інформацію. Якщо раптом забудете, то доведеться вірити на слово. Без вимоги з вашого боку колектор документи надавати не зобов'язаний.

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Документи (включаючи і детальний розрахунок заборгованості) можуть передати особисто, надіслати звичайною або ж електронною поштою. Можуть і іншим способом передати, але лише у тому випадку, якщо це передбачено кредитним договором.

Наступного разу колектор з'явиться лише через десять днів з моменту відправлення документів поштою або після підтвердження того, що ви їх отримали.

Про гучні етичні вимоги для колекторів поговоримо іншим разом. Заодно розповім про те, як з цією настирливою публікою боротися і кому скаржитися.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.