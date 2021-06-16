Отдать долги. Что нужно требовать от коллекторов по новому закону, чтобы не стать жертвой обмана
"С 14 июля в Украине начинает действовать новый "коллекторский" закон. Какую информацию и документы коллектор обязан, по новым правилам, предоставить должнику при первом контакте?". Мнение.
С четырнадцатого июля в стране начинает действовать новый "коллекторский" закон. И сейчас я расскажу вам об информации и документах, которые, по новым правилам, коллектор обязан предоставить должнику при первом контакте.
Коллекторами будут считаться лишь юридические лица, включенные в реестр коллекторских компаний. Для них, собственно говоря, все правила и писаны.
Если же нас терзают "коллекторы" не из реестра, то можем лишь успокоить себя тем, что их деятельность законодатель признал незаконной. Запасаемся терпением и ромашковым чаем, включаем пуленепробиваемый игнор и ждем перемен.
Что же до коллекторов из реестра, то им официально разрешили добиваться погашения задолженности посредством телефонных переговоров, личных встреч, отправки СМС, а также бумажных писем по месту жительства и работы.
Личные встречи, к слову, разрешены исключительно с вашего согласия. И вроде это неплохо, но вы таковое наверняка дадите, подписав документы о предоставлении кредита. Хотите кредит – соглашаетесь на встречи.
Прежде, чем начать донимать вас (во время первого взаимодействия) официальный коллектор обязан соблюсти приличия:
- сообщить свое полное наименование, а также наименование кредитора, контактный телефон и почтовый адрес;
- конкретный сотрудник обязан назвать фамилию, имя и отчество или же только имя и уникальный индекс, по которому его идентифицирует коллектор;
- вам обязаны назвать правовое основание (речь, вероятно, идет о кредитном договоре, а также о договоре между кредитором и коллектором) для взаимодействия с вами;
- сообщить размер просроченной задолженности.
После этого вы должны потребовать (!!!) документы, подтверждающие озвученную информацию. Если вдруг забудете, то придется верить на слово. Без требования с вашей стороны коллектор документы предоставлять не обязан.Важно
Документы (включая и детальный расчет задолженности) могут передать лично, прислать обыкновенной или же электронной почтой. Могут и другим способом передать, но лишь в том случае, если это предусмотрено кредитным договором.
В следующий раз коллектор объявится лишь спустя десять дней с момента отправки документов почтой или после подтверждения того, что вы их получили.
О нашумевших этических требованиях для коллекторов поговорим в другой раз. Заодно расскажу о том, как с этой назойливой публикой бороться и кому жаловаться.
Публикуется с согласия автора.