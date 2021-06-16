Отдать долги. Что нужно требовать от коллекторов по новому закону, чтобы не стать жертвой обмана

С четырнадцатого июля в стране начинает действовать новый "коллекторский" закон. И сейчас я расскажу вам об информации и документах, которые, по новым правилам, коллектор обязан предоставить должнику при первом контакте.

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Коллекторами будут считаться лишь юридические лица, включенные в реестр коллекторских компаний. Для них, собственно говоря, все правила и писаны.

Если же нас терзают "коллекторы" не из реестра, то можем лишь успокоить себя тем, что их деятельность законодатель признал незаконной. Запасаемся терпением и ромашковым чаем, включаем пуленепробиваемый игнор и ждем перемен.

Что же до коллекторов из реестра, то им официально разрешили добиваться погашения задолженности посредством телефонных переговоров, личных встреч, отправки СМС, а также бумажных писем по месту жительства и работы.

Личные встречи, к слову, разрешены исключительно с вашего согласия. И вроде это неплохо, но вы таковое наверняка дадите, подписав документы о предоставлении кредита. Хотите кредит – соглашаетесь на встречи.

Прежде, чем начать донимать вас (во время первого взаимодействия) официальный коллектор обязан соблюсти приличия:

сообщить свое полное наименование, а также наименование кредитора, контактный телефон и почтовый адрес;

конкретный сотрудник обязан назвать фамилию, имя и отчество или же только имя и уникальный индекс, по которому его идентифицирует коллектор;

вам обязаны назвать правовое основание (речь, вероятно, идет о кредитном договоре, а также о договоре между кредитором и коллектором) для взаимодействия с вами;

сообщить размер просроченной задолженности.

После этого вы должны потребовать (!!!) документы, подтверждающие озвученную информацию. Если вдруг забудете, то придется верить на слово. Без требования с вашей стороны коллектор документы предоставлять не обязан.

Важно

Чего нельзя коллекторам. Как вести себя с долговыми вышибалами

Документы (включая и детальный расчет задолженности) могут передать лично, прислать обыкновенной или же электронной почтой. Могут и другим способом передать, но лишь в том случае, если это предусмотрено кредитным договором.

В следующий раз коллектор объявится лишь спустя десять дней с момента отправки документов почтой или после подтверждения того, что вы их получили.

О нашумевших этических требованиях для коллекторов поговорим в другой раз. Заодно расскажу о том, как с этой назойливой публикой бороться и кому жаловаться.

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Публикуется с согласия автора.