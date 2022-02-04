Жизнь после нуля. Как сэкономить на налогах и обойти подводные камни налоговой амнистии

Уже на старте кампании с обманчиво ласковым названием "Налоговая амнистия" стало очевидным, что всякий, кто поленился декларировать скрытые доходы, получит мощный заряд последствий аккурат в незащищенный филей.

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Не подавая "нулевую" декларацию, мы заявляем государству, что доходов, налоги с которых до сих пор не уплачены, категорически не имеем.

Вместе с тем закон обязывает Кабмин разработать законопроект, ужесточающий контроль за полнотой налогообложения доходов фазлиц. А это значит, что сразу после окончания периода одноразового "нулевого" декларирования, жизнь многих украинцев круто изменится.

Квартиру присмотрели? Очень хорошо! Готовьтесь объяснять происхождение средств и доказывать, что налог с них либо уплачен, либо уплате не подлежит. А если доказать не сумеете, то извольте занести в державную кассу. Скорее всего – по стандартной ставке. И впредь так будет с любой относительно крупной покупкой.

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В связи с этим, друзья, рекомендую готовить сани летом. В особенности это касается тех из вас, кто получал наличность в подарок или унаследовал от близких родственников. Ведь получая деньги от родни, вы договор дарения не оформляли? Готов поспорить, что с унаследованной наличностью история та же.

Деньги, полученные в дар или унаследованные от жены, супруга, детей, родных сестер и братьев, а также от внуков, бабушки и дедушки, налогом облагаются по нулевой ставке и декларированию не подлежат. Следовательно, оснований для того, чтоб этот доход "амнистировать", у нас с вами нет никаких.

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Тем не менее, советую раздобыть документы, подтверждающие, что денежки эти совершенно точно приняты в дар или унаследованы от близких родственников.

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Для этого придется оплатить услуги нотариуса и надлежащим образом составить договор дарения. Учтите, что нотариальному удостоверению подлежит дарение свыше 850-ти гривен. Именно этот договор, в случае чего, станет ответом на любые вопросы.

С наследством же дела обстоят немножко сложнее. Ведь если после смерти родственника вы обнаружите на книжной полке тугой конверт, то нотариус, скорее всего, откажется выдать свидетельство о праве на наследство. Просто в связи с отсутствием подтверждения того, что деньги и впрямь наследодателю принадлежали.

И тут на выручку придет суд. В реестре хватает решений, посредством которых суд признал за наследником право собственности на денежные средства. С примерами таких решений вы можете ознакомиться здесь и здесь.

Если же мы говорим о сумме, которая не превышает 400 тысяч гривен, то не рвите пупок и спите спокойно. Все, что не дотягивает до указанной суммы, государство нам великодушно простило.